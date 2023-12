Taylor Swift persona dell'anno del 'Time'

AGI - Taylor Swift è la persona dell'anno secondo la rivista Time. La cantante americana domina le classifiche e il suo tour fa il tutto esaurito ovunque generando un volume d'affari senza precedenti per una popstar.

"I successi di Swift come artista - dal punto di vista culturale, critico e commerciale - sono così numerosi che raccontarli sembra quasi fuori luogo" scrive Sam Lansky nell'articolo che la rivista dedica a Taylor Swift nel numero in edicola il 25 dicembre.

"Come popstar, siede in compagnia di Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna; come cantautrice, è stata paragonata a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell. Come donna d'affari, ha costruito un impero del valore, secondo alcune stime, di oltre 1 miliardo di dollari. E come celebrità - che per il fatto di essere una donna viene esaminata attentamente su tutto, da con chi esce a ciò che indossa - da tempo attira un'attenzione costante e sa come usarla".

Ma quest'anno, secondo Time, qualcosa è cambiato: "Discutere di lei era come parlare di politica o del tempo, una lingua parlata così ampiamente da non aver bisogno di contesto. È diventata la protagonista del mondo. Per il suo epico tour 'Eras' che racconta le sue fasi artistiche ed è destinato a diventare il più grande di tutti i tempi e il primo a incassare oltre un miliardo di dollari, gli analisti hanno parlato dell'"effetto Taylor": ogni volta che arriva in un posto, si verifica un mini boom economico.

Per proiettare il suo film-concerto, Swift ha scavalcato studi cinematografici e streamer, stringendo invece un patto insolito con AMC, dando alla catena di teatri la più alta vendita di biglietti per un giorno nella storia. Ci sono almeno 10 corsi universitari a lei dedicati, incluso uno ad Harvard. I braccialetti dell'amicizia scambiati dai suoi fan ai concerti sono diventati un accessorio alla moda, con la strofa di una canzone ha portato un aumento delle vendite nei negozi di artigianato fino al 500%.

Quando Swift iniziò a frequentare Travis Kelce, il capitano di Kansas City e due volte campione del Super Bowl, le sue partite hanno avuto un enorme aumento di spettatori. E poi c'è il suo libro di canzoni acclamato dalla critica, un catalogo cosi' amato che quando lo ripubblica, spesso batte i record delle classifiche che lei stessa ha stabilito.