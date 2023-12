Spari a Bruxelles nella via dello shopping, tre feriti

AGI - Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Bruxelles, in Avenue de la Toison d'Or (viale dello shopping della capitale belga). Lo hanno riferito i media locali ed è stato confermato dalla polizia. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti.

"Verso le 19.30 ci è stata segnalata una sparatoria sull'Avenue de la Toison d'Or", ha affermato Ilse Van de Keere, portavoce della polizia. "I nostri servizi sono andati immediatamente sul posto. Tre persone sono rimaste ferite. È stato istituito un perimetro", ha aggiunto. A quanto riporta il quotidiano La Libre, all'arrivo degli agenti l'autore o gli autori degli spari non erano più sul posto.