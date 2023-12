AGI - Oltre il 95% degli elettori che hanno partecipato domenica al referendum in Venezuela hanno sostenuto la creazione di una provincia venezuelana nell'area ricca di petrolio della Guayana Esequiba, una regione della Guyana che Caracas rivendica in una disputa territoriale con la vicina vicina Guyana. Lo riporta il primo bollettino delle autorità elettorali. Si tratta di "una vittoria evidente e schiacciante del 'Si'' in questo referendum consultivo", ha affermato il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale (Cne), Elvis Amoroso.

Il funzionario ha riferito che oltre 10,5 milioni di venezuelani, su una popolazione elettorale di 20,7 milioni, hanno partecipato alla consultazione non vincolante. Anche le restanti quattro domande, relative alla rivendicazione del centenario, hanno ricevuto un sostegno superiore al 95%.

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato una nuova e "potente" tappa nella disputa territoriale con la Guyana. La stragrande maggioranza degli elettori ha sostenuto la proposta di annettere l'area contestata alla carta nazionale. "Oggi, il popolo ha parlato forte e chiaro e stiamo per iniziare una nuova fase potente, perché portiamo il mandato del popolo, portiamo la voce del popolo", ha osservato il presidente davanti alla folla, pochi minuti dopo il Consiglio Elettorale Nazionale ha reso noti i risultati della consultazione.