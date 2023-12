Cop28, von der Leyen: "Il mercato del carbonio sia la soluzione globale"

AGI - "Sappiamo tutti che se vogliamo mantenere il riscaldamento globale al di sotto del punto critico di 1,5 gradi dobbiamo ridurre le emissioni globali. Ed esiste un modo per ridurre le emissioni, promuovendo al tempo stesso l'innovazione e la crescita: dare un prezzo al carbonio. E' uno strumento guidato dal mercato. Il messaggio è chiaro: stai inquinando? Devi pagare un prezzo. Vuoi evitare di pagarlo? Innovi e decarbonizzi". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al panel della Cop28 sul mercato del carbonio. La missione Ue a Dubai è "stabilire il quadro per la cooperazione internazionale e stabilire un solido punto di riferimento per i mercati dei crediti di carbonio".

"La tariffazione del carbonio spinge il settore privato verso l'innovazione. Fa sì che i grandi inquinatori paghino un prezzo equo. E i ricavi possono essere reinvestiti nella lotta contro il cambiamento climatico, nell'innovazione e in una transizione giusta. Questo non è solo uno degli strumenti più potenti nelle nostre mani. E' anche uno dei più testati e affidabili. I governi di tutti i continenti hanno intrapreso un viaggio simile. Paesi come lo Zambia(e il Kenya), che sono con noi oggi, e molti altri, dal Canada alla Cina, dalla Nuova Zelanda al Kazakistan", ha aggiunto.

"Ciò che ci porta qui oggi è la nostra determinazione a dare impulso a questo movimento globale. Lo scorso giugno a Parigi abbiamo lanciato un appello all'azione per creare piu' mercati del carbonio in linea con l'accordo di Parigi. Oggi si uniscono a noi l'Fmi, la Banca Mondiale e il Wto. Avete un ruolo essenziale nel sostenere e incentivare il cambiamento", ha evidenziato von der Leyen.

"In primo luogo, vogliamo aiutare sempre più Paesi a creare e completare i propri mercati nazionali del carbonio. A livello mondiale esistono già 73 strumenti per la fissazione del prezzo del carbonio. Ma coprono solo il 23% delle emissioni globali. Questa quota deve aumentare. Lavoriamo per dare un prezzo a tutte le emissioni di C02 nel mondo", ha evidenziato.

In secondo luogo, avere mercati del carbonio ambiziosi. "In 18 anni, da quando l'Unione europea ha introdotto il prezzo del carbonio, le emissioni coperte dal nostro sistema sono diminuite di quasi il 40% mentre l'economia ha continuato a crescere. E abbiamo raccolto oltre 175 miliardi di euro di ricavi. Queste entrate andranno esclusivamente all'azione per il clima, anche nei Paesi in via di sviluppo", ha aggiunto von der Leyen.

"Il nostro obiettivo è stabilire il quadro per la cooperazione internazionale e stabilire un solido punto di riferimento per i mercati dei crediti di carbonio. Abbiamo bisogno della diplomazia, per coinvolgere più Paesi. Abbiamo bisogno di apertura, di riconoscere che diversi paesi possono creare diversi tipi di mercati del carbonio. E abbiamo bisogno di coerenza, per garantire che tutti gli sforzi contribuiscano alla lotta al cambiamento climatico. Nessun paese puo' farcela da solo, nessuna istituzione puo' farcela da sola. Oggi stiamo unendo le forze e mettendo tutte le nostre competenze sul tavolo, per dare ai prezzi del carbonio e ai mercati del carbonio la spinta che meritano", ha concluso von der Leyen.