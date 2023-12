Riprendono gli scontri a Gaza. Israele: tregua violata

AGI - L'esercito israeliano annuncia di aver "ripreso i combattimenti" contro Hamas. La proroga di un giorno della tregua, anticipata nella notte dal Wall Street Journal con la citazione di fonti del governo egiziano, non si è tramutata in realtà con la conseguente scadenza dell'accordo provvisorio e la ripresa delle ostilità.

Dopo sette giorni di stop ai combattimenti, la tregua nella Striscia di Gaza è stata rotta venerdì mattina con la ripresa degli scontri a fuoco tra Israele e Hamas. "Hamas ha violato la tregua e ha sparato anche in territorio israeliano". Per questo motivo "le Forze di Difesa Israeliane hanno ripreso a combattere contro l'organizzazione terroristica nella Striscia di Gaza", ha dichiarato l'esercito in un comunicato.

© FADEL SENNA / AFP

La Croce Rossa Internazionale nei Territori occupati

Il Ministero degli Interni di Gaza, controllato da Hamas, ha dichiarato che "gli aerei israeliani stanno sorvolando la Striscia e i loro veicoli hanno aperto il fuoco nel nord-ovest dell'enclave".

Secondo quanto riporta Al Jazeera, che cita diversi testimoni a Gaza City e nel nord della Striscia di Gaza, "sono in corso pesanti scontri tra gruppi di combattenti palestinesi e truppe israeliane". Nella parte centrale della Striscia, i carri armati israeliani stanno colpendo anche i campi profughi di Nuseirat e Bureij. Un giornalista di Afp ha invece confermato di aver sentito numerosi colpi di artiglieria e attacchi aerei da parte dell'esercito israeliano.

Già sei morti a Rafah

Sono già sei, denuncia Hamas, le vittime palestinesi dopo la ripresa dei bombardamenti di Israele su Gaza. Il cessate il fuoco è dunque scaduto dopo sei giorni nonostante i tentativi di prorogarlo; stamattina a Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza, secondo Ashraf al-Qidreh, portavoce del ministero della Salute di Hamas, sono morte 6 persone.