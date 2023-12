AGI - La premier Giorgia Meloni è nella sede della Conferenza The Expo City di Dubai per partecipare a Vertice globale Cop28. Meloni è stata accolta dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Dopo la foto di famiglia dei Capi di Stato e di Governo ha preso il via la Cerimonia del World Climate Action Summit.

Il destino dell'umanità "è in bilico" a causa del surriscaldamento globale, ma si tratta di "una malattia che voi leader potete curare", "siamo ancora in tempo". Questo l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ai capi di Stato e di governo riuniti a Dubai per il vertice della Cop28. "Solo pochi giorni fa ero sul ghiaccio dell'Antartide che si scioglieva - ha detto Guterres - non molto tempo prima mi trovavo tra i ghiacciai del Nepal in scioglimento".

"Questi due luoghi sono lontani, ma uniti nella crisi. Il ghiaccio polare e i ghiacciai stanno scomparendo davanti ai nostri occhi, provocando il caos in tutto il mondo: da frane e inondazioni, all'innalzamento del mare. Ma questo è solo un sintomo della malattia che mette in ginocchio il nostro clima. Una malattia che solo voi, leader globali, potete curare", ha aggiunto.

"Emissioni record, incendi feroci, siccità mortali e l'anno più caldo di sempre. Siamo a migliaia dagli obiettivi dell'Accordo di Parigi - e a pochi minuti da mezzanotte per il limite di 1,5 gradi - ha aggiunto il numero uno del Palazzo di Vetro - ma non è troppo tardi. Possiamo prevenire lo schianto planetario, abbiamo le tecnologie per evitare il peggio del caos climatico se agiamo ora".

"Prego con tutto il cuore che la COP 28 rappresenti un altro punto di svolta fondamentale verso un'autentica azione di trasformazione". Lo ha detto Re Carlo d'Inghilterra al vertice mondiale sull'azione per il clima in corso a Dubai, dove più di 140 capi di Stato prenderanno la parola per spiegare come intendono onorare e rilanciare gli impegni per risolvere una crisi climatica sempre più grave e minacciosa

"Il pianeta è stufo di accordi climatici non rispettati e di obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio ignorati - ha esordito il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva -, è arrivato il momento di agire. Ora è il momento di affrontare il dibattito sul ritmo lento della decarbonizzazione del pianeta e di lavorare verso un'economia che sarà meno dipendente dai combustibili fossili. Dobbiamo farlo in modo urgente ed equo", ha aggiunto.

Gli Emirati Arabi Uniti, intanto, hanno annunciato la creazione di un Fondo per il clima da 30 miliardi di dollari. Lo ha spiegato il presidente emiratino Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Il Fondo ha l'obiettivo di stimolare 250 miliardi di dollari di investimenti entro il 2030. "Oggi, al World Climate Action Summit della COP28 ho avuto l'onore di annunciare la creazione di un fondo da 30 miliardi di dollari che favorirà partenariati internazionali trasformativi verso il raggiungimento di soluzioni climatiche globali che promettono un futuro migliore per tutti", ha detto il presidente degli Emirati.