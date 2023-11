AGI - Avevano evidentemente le mani nel sacco. Per la precisione, in centinaia di pregiati insaccati spagnoli. Ma non l'hanno spuntata con la Guardia Civil che, non lontano da Madrid, è riuscita a fermare i due presunti ladri di salumi iberici e a recuperare una refurtiva di circa 700 pezzi, tra prosciutti e salamini Dop.

#OperacionesGC

Dos detenidos por robar más de 700 piezas de ibéricos (448 cañas de lomo y 296 jamones y paletillas ibéricas ) con denominación de origen Los Pedroches valoradas en 200.000 euroshttps://t.co/k1jS85PPwx pic.twitter.com/nKDDB5r4Ez — Guardia Civil (@guardiacivil) November 26, 2023

Secondo le autorità spagnole il 'bottino', evidentemente di 'qualità superiore', ha un valore di almeno 200mila euro. Si tratta infatti di prodotti di punta dell'agroalimentare spagnolo, peraltro anche piuttosto cari e molto ricercati. I salumi di Los Pedroches sono infatti una denominazione di origine: prosciutti e altri insaccati ottenuti da suini che per almeno il 75% risultino di razza iberica e prodotti nella Sierra Morena, all'estremità settentrionale della provincia di Cordova, esattamente nell'omonima Valle de los Pedroches.

Il prelibato bottino era stato rubato la scorsa settimana a Villanueva de Cordova ed è stato ritrovato in due furgoni, nella periferia sud di Madrid, oltre che in un capannone per l'essiccazione del prosciutto, a Villanueva de Cordova. I due presunti ladri sono stati fermati e posti sotto sorveglianza.