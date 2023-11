AGI - Niente fumo nei parchi pubblici, sulle spiagge e nei pressi delle scuole. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Aurelien Rousseau, durante la presentazione del programma antifumo del governo.

"D'ora in poi le aree per non fumatori saranno la norma", ha detto Rousseau ai giornalisti. In Francia esistono già 7.200 zone non fumatori, ma la maggior parte di esse sono state designate dalle autorità locali, non dal governo centrale, ha aggiunto: "Stiamo ora spostando la responsabilità e stabilendo un principio che diventerà la regola".

Il governo prevede anche di aumentare il costo delle sigarette, un pacchetto da 20 che attualmente costa circa 11 euro aumenterà a 12 euro entro il 2025 e 13 euro l'anno successivo. Il governo intende anche vietare i cosiddetti "puff", le sigarette elettroniche usa e getta monouso che sono particolarmente popolari tra i giovani, ha spiegato, e mira a creare "la prima generazione senza tabacco entro il 2032", come aveva promesso il presidente Emmanuel Macron, ha concluso Rousseau.