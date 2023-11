Ultimo giorno della pausa umanitaria, verso il rilascio di 11 ostaggi 

AGI - La tregua tra Israele e Hamas è entrata nel suo ultimo giorno e i negoziati fervono per estendere l'accordo che ha consentito il rilascio di ostaggi e prigionieri e l'ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza.

Il movimento islamista palestinese ha dichiarato in un comunicato che intende "prolungare la tregua oltre questi quattro giorni" con l'obiettivo di "aumentare il numero dei prigionieri rilasciati" come previsto dall'accordo.

Una fonte vicina ad Hamas ha detto alla France Presse che l'organizzazione ha "informato i mediatori" che sono favorevoli ad una proroga di "da due a quattro giorni".

Cosa prevede l'accordo

L'accordo, negoziato dal Qatar con il sostegno di Stati Uniti ed Egitto e in vigore dall'inizio di venerdì, prevede quattro giorni di tregua, l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza, il rilascio di 50 ostaggi degli oltre 200 detenuti a Gaza e la liberazione di 150 prigionieri palestinesi provenienti dalle carceri israeliane.

Da venerdì, in base a questo accordo, sono stati rilasciati 39 ostaggi palestinesi e 117 prigionieri.

Altri 24 ostaggi, per lo più thailandesi che lavoravano in Israele, sono stati rilasciati al di fuori dell'accordo.

Una clausola consente di estendere l'intesa al rilascio di una dozzina di ostaggi al giorno in cambio di trenta detenuti palestinesi. Tra gli ostaggi liberati domenica c'era una bambina americana di quattro anni, Abigail, rimasta orfana nell'attacco dei militanti di Hamas contro Israele il 7 ottobre.

Secondo un funzionario statunitense, sua madre è morta davanti ai suoi occhi e suo padre è stato ucciso mentre cercava di proteggerla. Abigail, che ha passato il suo quarto compleanno in prigionia, si è rifugiata nella casa di un vicino, da dove è stata rapita.

"Ha subito un trauma terribile", ha detto il presidente americano Joe Biden, favorevole al prolungamento della tregua, "Il mio e il nostro obiettivo è garantire che questa pausa continui oltre lunedi' in modo da poter vedere piu' ostaggi rilasciati e piu' aiuti umanitari".

La posizione di Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ambiguo sulla questione.

"Ipotizzare il rilascio di altri dieci ostaggi ogni giorno è una benedizione. Ma dopo l'accordo torneremo al nostro obiettivo: eliminare Hamas", ha detto.

Il leader israeliano, che oggi chiedera' al governo un budget "di guerra" di 30 miliardi di shekel (circa 8 miliardi di euro), ha detto venerdi' da Gaza che l'offensiva continuera' "fino alla vittoria".

La tregua ha dfato respiro agli abitanti di Gaza, ma la situazione umanitaria rimane "pericolosa" e i bisogni "senza precedenti", ha stimato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa).

Secondo l'Onu 248 camion umanitari sono entrati da venerdi' nella Striscia di Gaza. "Dovremmo inviare 200 camion al giorno per almeno due mesi per rispondere ai bisogni", ha detto il portavoce dell'Unrwa, Adnan Abu Hasna.