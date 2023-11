Stoltenberg, 'grande vittoria' per l'Ucraina 

AGI- Le forze ucraine "quest'anno stanno continuando a infliggere sconfitte pesanti alla Russia. L'Ucraina ha riconquistato il 50% del territorio che la Russia aveva preso. Ha prevalso come nazione sovrana indipendente: questa è una grande vittoria per l'Ucraina. Nel frattempo la Russia è debole economicamente, politicamente e militarmente". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa, alla vigilia della riunione dei ministri degli Esteri, a Bruxelles, domani e mercoledì'.

"La prima linea non si è mossa molto - ha aggiunto Stoltenberg - e, naturalmente, vorremmo che liberassero più territorio possibile e il più rapidamente possibile. Ma anche se la prima linea non si è mossa, gli ucraini sono stati in grado di infliggere perdite pesanti agli invasori russi, sia in termini di personale e di vittime, ma anche di eliminazione delle capacità di combattimento. Si tratta quindi di risultati significativi". Il numero uno dell'Alleanza ha tenuto anche a rammentare che "molti esperti, noi compresi, temevano che l'Ucraina sarebbe collassata in settimane, e ora invece registrano grandi conquiste".

In merito alla tenuta delle truppe, "siamo impressionati dal coraggio, dalla competenza delle forze ucraine e anche dalla loro capacità di colpire dietro le linee russe, andando in profondità nel territorio controllato dai russi. I risultati militari possono essere in parte misurati in metri quadrati, ma anche nelle perdite che sei in grado di infliggere al tuo avversario", ha precisato Stoltenberg. "Quello che vediamo è che ci sono combattimenti intensi, una situazione estremamente difficile lungo la linea del fronte, specialmente nella parte orientale, vediamo un alto numero di vittime", ha aggiunto.

© SIMON WOHLFAHRT / AFP

Zelensky e Stoltenberg

Nel corso della conferenza stampa, il segretario generale ha sottolineato che l'Ucraina dovrà entrare a pieno titolo nell'Alleanza ribadendo che "gli alleati concordano" su questo. La Nato di conseguenza riaffermerà, durante la prossima ministeriale di Bruxelles il suo sostegno a Kiev nel lungo periodo, ovvero durante tutto il percorso di riforme che questo Paese dovrà affrontare per poter accedere nella Nato.