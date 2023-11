Oggi Milei negli Usa, sul tavolo il prestito del Fondo Monetario

AGI - Il presidente eletto dell'Argentina Javier Milei è da oggi negli Stati Uniti per una visita mirata a incontrare l'omologo americano, Joe Biden ma, soprattutto, per discutere con il Fondo Monetario Internazionale della situazione economica critica in cui si trova il suo Paese. Secondo fonti diplomatiche l'economista di estrema destra arriverà oggi a New York in visita privata prima di recarsi lo stesso giorno a Washington, dove incontrerà il diplomatico statunitense Juan Gonzalez, vice segretario di stato aggiunto per gli affari dell'emisfero occidentale.

L'agenda di Milei fino a martedì prevede anche colloqui con funzionari del Dipartimento del Tesoro, hanno detto le fonti. Milei arriverà con diversi membri della sua squadra, tra cui Luis Caputo, un consigliere in materia finanziaria considerato un probabile membro del gabinetto.

Venerdì scorso il futuro presidente ha avuto un primo colloquio a distanza da Buenos Aires con la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (FMI), Kristalina Georgieva. Buenos Aires ha un debito di 44 miliardi di dollari nei confronti del FMI, negoziato nel 2018 dall'allora presidente Mauricio Macri, ora principale alleato di Milei. Milei assumerà la presidenza dell'Argentina il 10 dicembre, succedendo al peronista Alberto Fernandez.