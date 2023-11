L'iceberg più grande del mondo verso l'Atlantico. Scienziati in allarme

AGI - Il mondo l'ha conosciuto come iceberg "A23a", il più grande iceberg del mondo: un enorme blocco di ghiaccio di oltre 4mila metri quadrati e con uno spessore di 400 metri, all'incirca grande quanto una metropoli europea, che si era distaccato dai ghiacci dell'Antartide. Fenomeni 'fisiologici' e non legati al cambiamento climatico, hanno spiegato gli scienziati ad agosto dell'anno scorso, quando l'enorme blocco che fino ad allora era rimasto fermo, arenato sul fondo del mare di Weddel, ha cominciato a spostarsi dopo aver spezzato l'ancora.

Gli scienziati, ha precisato in un servizio Bbc World non hanno mai smesso di tenerlo d'occhio perché avvicinandosi all'Atlantico meridionale "potrebbe minacciare la flora e la fauna vicino all'isola della Georgia del Sud".

World's biggest iceberg on the move after 30 years https://t.co/Yn1zJsjQFu