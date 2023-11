Che fine fanno i soldi di re Carlo?

AGI - Re Carlo trasferirà più di 100 milioni di sterline in fondi di investimento etici dopo che un'inchiesta del Guardian ha portato alla luce l'arcaico sistema della bona vacantia che ha permesso alla corona di raccogliere soldi anche da persone decedute.

L’annuncio è arrivato in un contesto di crescente pressione sul re sull’utilizzo da parte del Ducato di Lancaster dei fondi raccolti da persone che muoiono nel nord-ovest dell’Inghilterra senza testamento o parenti prossimi.

Il Guardian aveva rivelato che alcuni dei fondi venivano segretamente utilizzati per rinnovare le proprietà del re poi affittate a scopo di lucro. Il ducato ha ammesso che alcune entrate di bona vacantia stanno finanziando il restauro di quelle che definisce “proprietà pubbliche e storiche”, ma due enti di beneficenza di Carlo hanno utilizzato la bona vacantia per costituire fondi del valore di oltre 40 milioni di sterline e senza vincoli specifici di investimento in termini di questioni etiche, sociali o ambientali”.

In sostanza il sospetto è che il Ducato di Lancaster abbia investito in tabacco, armi o attività minerarie. Tuttavia, dopo lo scandalo, un portavoce dell'azienda ha annunciato un cambiamento nella politica.

“In linea con il sostegno di lunga data del re agli investimenti etici, il Ducato di Lancaster ha avviato il processo di trasferimento del proprio portafoglio di investimenti in fondi etici. Questo processo dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno finanziario”, ha detto il portavoce.

Un cambiamento che porterà l’approccio del Ducato di Lancaster in linea con quello del Ducato di Cornovaglia, un’altra tenuta reale che riceve fondi bona vacantia e che ha una politica di investimento etica. Il re in precedenza possedeva e gestiva da vicino il Ducato di Cornovaglia, ereditato da suo figlio, il principe William, quando Carlo è salito sul trono.

Allo stesso tempo Carlo ha ereditato dalla madre il Ducato di Lancaster, che esiste per raccogliere le entrate “private” del monarca. Sia il ducato stesso che i suoi enti di beneficenza hanno portafogli di investimenti. Il portafoglio del ducato, secondo i suoi conti, comprende azioni, obbligazioni e altri investimenti finanziari per un valore di 74 milioni di sterline. Anche questo viene ora trasferito ai fondi etici.

Anche gli enti di beneficenza a cui il ducato assegna i ricavi bona vacantia, il Duchy of Lancaster Benevolent Fund e il Duchy of Lancaster Jubilee Trust, hanno costituito ingenti fondi di dotazione, del valore rispettivamente di 18 milioni di sterline e 26 milioni di sterline.

Ma che cosa è la bona vacantia? Nella maggior parte dell’Inghilterra e del Galles, i beni delle persone che muoiono senza fare testamento e che non hanno parenti identificabili vengono trasferiti al Tesoro, che poi li spende per servizi pubblici. Il sistema è conosciuto con il nome latino bona vacantia, che significa “beni sfitti”, ovvero beni che non hanno proprietario.

Tuttavia, secondo un'usanza che affonda le sue radici nel periodo medievale, due possedimenti ereditari, o ducati, appartenenti alla famiglia reale possono raccogliere bona vacantia da persone che muoiono in due regioni dell'Inghilterra: il Ducato di Cornovaglia e quello di Lancaster. Entrambi i ducati sono imperi immobiliari gestiti professionalmente e che comprendono terreni agricoli, hotel, castelli, uffici, magazzini, negozi e proprietà urbane, inclusi alcuni dei principali immobili di lusso di Londra.

Nessuno dei due ducati paga l’imposta sulle società o l’imposta sulle plusvalenze, il che conferisce loro un vantaggio commerciale significativo. Sono diventati enormi mucche da mungere per i reali, generando l’equivalente di oltre 1,2 miliardi di sterline di profitti negli ultimi 60 anni.

Entrambi i ducati sostengono da tempo che, una volta detratti i costi, il denaro viene distribuito in beneficenza. Il sito web del Ducato di Lancaster afferma che i “proventi” di bona vacantia vanno a tre enti di beneficenza registrati al netto dei costi. Tuttavia, i suoi conti, analizzati dal Guardian, suggeriscono che solo il 15% dei 61 milioni di sterline raccolti in bona vacantia negli ultimi dieci anni siano stati donati in beneficenza.