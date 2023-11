La Cina spiega da dove arrivano le nuove polmoniti che colpiscono i bambini

AGI - “Una combinazione di agenti patogeni”: è la spiegazione che le autorità sanitarie di Pechino hanno dato per la recente epidemia di infezioni respiratorie che ha colpito Pechino. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) della capitale cinese ha evidenziato che, nella popolazione generale, gli agenti patogeni più rilevati sono il rinovirus, l'RSV (virus respiratorio sinciziale) e l'influenza stagionale.

Da parte loro, l'adenovirus, l'RSV e l'influenza stagionale sono stati identificati come i più comuni tra i bambini colpiti. Più del 40% dei pazienti di tutte le età presenta sintomi di quest'ultima, principalmente del ceppo H3N2.

Gli esperti dell'agenzia hanno sottolineato l'importanza della vaccinazione, soprattutto tra i residenti, gli anziani e le persone con malattie preesistenti, e hanno sottolineato che le vaccinazioni possono fornire protezione contro il ceppo H3N2.

