AGI - Italiani in Cina senza visto per soggiorni che non superano le due settimane. Si tratta della misura 'sperimentale', annunciata da Pechino, che sarà applicata per buona parte del 2024 anche ad altri Paesi europei e alla Malesia.

A render nota la decisione, specificando che si tratta di un provvedimento di natura 'temporanea' è stato il ministro degli esteri cinese precisando che per quasi tutto il 2024, i cittadini italiani e di altri quattro Paesi dell'Unione Europea non avranno bisogno del visto per entrare in Cina se la loro permanenza non supererà i 15 giorni. La misura intende peraltro favorire il ritorno del turismo da Paesi come Italia, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Malesia, che "saranno unilateralmente esentati dal visto", ha precisato il portavoce ministeriale, Mao Ning.

controlli all'aeroporto internazionale di Yantai, Cina

La nuova misura sarà attuata dal 1 dicembre 2023 al 30 novembre 2024 e, ha l'obiettivo di "facilitare" gli scambi internazionali di persone e, a sua volta, consentire "un'apertura di alto livello verso il mondo esterno", ha aggiunto Ning. L'annuncio di Pechino è stato fatto in concomitanza con la visita ufficiale in Cina della titolare degli esteri francese, Katherine Colonna.

I rigidi protocolli cinesi anti-pandemia hanno imposto per quasi tre anni la quarantena obbligatoria per tutti gli arrivi scoraggiando di fatti i grandi flussi turistici. Benché le restrizioni siano state revocate all'inizio di quest'anno, il turismo internazionale in Cina non è più ritornato ai livelli prepandemici.