Il sindaco di New York accusato di molestie sessuali, ma lui nega

AGI - Il sindaco di New York, Eric Adams, è accusato di aver molestato sessualmente una ex collega nel 1993. Lo riportano The Messenger e New York Post citando alcune fonti. Accusa che Adams ha negato.

Secondo i media la donna, di 30 anni, sarebbe stata aggredita a New York "mentre entrambi lavoravano per la città", l'attuale sindaco era allora un agente di polizia. "Il sindaco non sa chi sia questa persona", ha risposto un portavoce di Eric Adams. "Se si fossero incontrati, non se lo ricorda. Ma non farebbe mai nulla che non danneggi fisicamente qualcuno, e lo nega strenuamente." Secondo The Messenger, la querelante, il cui nome non è stato rivelato, chiede un processo e 5 milioni di dollari di risarcimento danni.

L'azione legale civile è stata resa possibili da una legge dello Stato di New York, l'Adult Survivors Act, che consente, a partire da novembre 2022 e fino a oggi, alle vittime di violenza sessuale di presentare una denuncia civile per atti penali o delitti prescritti.