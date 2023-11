AGI - Ci sono anche due italiane dalle storie sicuramente non scontate nella classifica 2023 delle cento donne più influenti e stimolanti del Pianeta stilata da BBC. Tra nomi già conosciutissimi a livello globale come la ex First Lady, Michelle Obama, che si è guadagnata un posto nella top-100 per i suoi progetti per la parità di genere (Girls Opportunity Alliance) e per le campagne anti-obesità, l'attivista per i diritti umani, Amal Clooney e l'icona internazionale del femminismo, Gloria Steinem, entrano nella prestigiosa classifica anche Licia Fertz, con i suoi 93 anni, la modella e influencer più anziana d'Italia e Antinisca Cenci, disabile e campionessa di volteggio equestre.

Due italiane con due storie personali fuori dal comune e con una grinta tale da trasformarle in modelli positivi per altri. Nel presentare la sua top-100 Bbc spiega, infatti, che la lista non è stata costruita sulla base dei 'click', ma dopo accurate ricerche sui nomi suggeriti dalla rete di Bbc e da Bbc Media Action e selezionati da un team specificamente 'dedicato'.

"Cercavamo candidati che avessero fatto notizia o influenzato storie importanti negli ultimi 12 mesi, ma anche donne che avessero storie stimolanti da raccontare, o che avessero realizzato qualcosa di significativo o influenzato le loro società in modi che non per forza devono far notizia", spiega la testata britannica sul suo sito web.

Licia Fertz, 236mila follower sulla sua pagina Instagram Buongiorno Nonna, si è guadagnata il prestigioso ingresso nella top-100 soprattutto - lascia capire Bbc - per essere una campionessa internazionalmente riconosciuta di 'Body Positivity' e per saper trasmettere ottimismo e buon umore con il suo sorriso radioso, i suoi scatti ironici (spesso virali) e il suo sguardo sulla vita. Dopo aver vissuto sulla sua pelle una Guerra Mondiale, la morte precoce di una figlia e aver perso il marito, Fertz é quindi diventata un 'modello' da seguire molto più che una 'modella' da ammirare.

"Quando Antinisca Cenci iniziò a volteggiare equestre aveva già 30 anni, non aveva previsto che dieci anni dopo sarebbe stata in tournée con una squadra che praticava la ginnastica a cavallo", riferisce la testata rammentando la "vita non facile" della donna che, in teoria, non sarebbe dovuta sopravvivere al primo raffreddore per via delle complicazione che aveva riportato alla nascita. Cenci oggi si allena con la campionessa del mondo di volteggio Anna Cavallaro ed è anche una 'campionessa' di attivismo: si è guadagnata il suo spazio nell'associazione europea Inclusion Europe per far rispettare i diritti delle persone che hanno una disabilità intellettiva, e supporta numerosi progetti per le persone con disabilità.

Congratulations Antinisca Cenci and the many disability activists on #BBC100Women. pic.twitter.com/FZhiW6hyBW — Inclusion Europe (@InclusionEurope) November 21, 2023

Alla luce del problema climatico e della prossima Cop 28 di Dubai, il tema ambientale, con le azioni messe in campo dalle donne per sensibilizzare le società, sono stati tra i parametri maggiormente considerati nella scelta delle candidate per la top -100 globale. Quest'anno, non a caso, è stato selezionato un gruppo di 28 pioniere del clima e leader ambientaliste.

Ma la Top-100 include personalità influenti che provengono dalla politica, dal terzo settore e che, in generale, hanno ispirato cambiamenti positivi nei comportamenti ma anche innovazioni che hanno migliorato il nostro Pianeta. Solo le donne che lo hanno previamente consentito sono state incluse nella lista che - specifica Bbc - tiene anche conto dell'equità in termini di rappresentanza regionale.

Nella categoria "Sport", spicca il nome della vincitrice del Pallone d'Oro, la calciatrice della nazionale spagnola Aitana Bonmatí (finita al centro delle polemiche per la questione del 'bacio rubato' dall'allenatore). Tra le Donne più influenti del Pianeta, figurano anche l'esperta mondiale di IA Timnit Gebru, l'icona femminista Gloria Steinem, la super eccelttica star di Hollywood, America Ferrera e l'imprenditrice e makeup artist Huda Kattan, blogger di fama internazionale fondatrice della linea di cosmetici (di gran successo) Huda Beauty.

La top-100 include tantissime attiviste provenienti dai Paesi (tra questi Iran e Afghanistan) dove i diritti delle donne sono ancora chimere. Balza all'attenzione la storia della giornalista televisiva afghana Hosai Ahmadzai: nell'agosto del 2021, quando i talebani presero il controllo del Paese e l'esercito americano organizzava di fretta e furia la sua rocambolesca ritirata, Ahmadzai fu una delle pochissime giornaliste donne a continuare ad andare in Tv. Oggi in Afganistan le giornaliste che vanno in onda sono solo due e lei è una di queste.

