La visita a sorpresa del ministro della Difesa tedesco a Kiev

AGI - Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è arrivato a Kiev per una visita non annunciata, per ribadire il sostegno di Berlino all'Ucraina. Pistorius è arrivato in treno e dovrebbe avere colloqui con il suo omologo ucraino e con il presidente Volodymyr Zelensky.

Berlino, il secondo fornitore di attrezzature militari a Kiev dopo gli Stati Uniti, sta cercando di offrire rassicurazioni dopo che lo spostamento dell'attenzione verso la guerra in Medio Oriente ha suscitato preoccupazioni per il calo del sostegno all'Ucraina. La visita arriva dopo l'aumento degli attacchi aerei russi e mentre Kiev si prepara a un possibile aumento degli attacchi alle strutture energetiche del Paese nei prossimi mesi.

Glad to meet my colleague @PistoriusBoris.



Thanks to @BMVg_Bundeswehr for 1 bn EUR military aid package to strengthen Ukrainian Air Defence before winter, including 10 Leopard1 tanks.



We also plan to extend defence-industrial cooperation between our countries. pic.twitter.com/Sxur0Kal4j