Gaffe e sondaggi negativi, il Thanksgiving di Biden

AGI - L'ennesima gaffe e i nuovi preoccupanti sondaggi: per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ieri ha festeggiato in sordina i suoi 81 anni, sarà un Thanksgiving in tono minore, ma non diverso dagli ultimi mesi. Stasera la coppia presidenziale partirà per Nantucket, Massachusetts, dove è attesa alle 19, l'una di notte in Italia.

Qui Biden e la first lady Jill passeranno le vacanze di Thanksigiving, il 'Natale' americano che apre il mese di feste di fine autunno inizio inverno, e che si concluderanno con la fine dell'anno.

La vicepresidente Kamala Harris, invece, è partita per Los Angeles, dove trascorrerà in famiglia la giornata di Thanksgiving, giovedì. Biden, nel frattempo, arriva a questa pausa sull'onda di un'altra gaffe: lunedì, durante la cerimonia tradizionale in cui il presidente ha graziato due tacchini, destinati altrimenti a finire ripieni su una tavola imbandita, ha confuso le due star della musica pop Britney Spears e Taylor Swift.

Parlando dei due tacchini Liberty e Bell, che avevano vinto la "selezione" per essere graziati, il presidente ha commentato davanti agli ospiti riuniti nei giardini della Casa Bianca: "Sono arrivati qui contro ogni pronostico, esserci riusciti è più difficile che prendere un biglietto per il Renaissance Tour o, o per il tour di Britney. Lei è laggiù in Brasile, dove fa molto caldo". In realtà in Brasile si trovava Taylor Swift, impegnata nel suo tour.

America, this week let’s gather and give thanks for what we have, for our families, and for the traditions we’ve built together.



That’s what Thanksgiving is all about. pic.twitter.com/CyYZr7ZbcF — President Biden (@POTUS) November 21, 2023

Sui social il suo intervento è diventato virale. Ma sono i sondaggi a portare cattive notizie al presidente. Secondo l'ultimo rilevamento di Nbc News, il sessanta per cento degli americani disapprova la politica estera di Biden.

Del 62 per cento che ha bocciato il presidente, il 30 per cento è formato da elettori democratici. Più di metà degli intervistati disapprova il modo con cui la Casa Bianca sta gestendo il conflitto tra Hamas e Israele e con percentuali alte in tutte e tre le aree di riferimento politico: il 41 per cento dei Democratici, il 69 per cento dei Repubblicani e il 59 per cento degli indipendenti. Il 70 per cento delle persone tra i 18 e i 34 anni non promuove Biden.

A pesare, soprattutto tra i più giovani, è la linea del presidente a favore di Israele e contro il cessate il fuoco. Nel suo intervento pubblicato sabato sul Washington Post, Biden aveva ribadito la sua posizione: "Fino a quando Hamas continuerà a seguire la sua ideologia di distruzione, un cessate il fuoco non è pace".

"Ai membri di Hamas - aveva aggiunto - ogni cessate il fuoco è utile per ricostruire l'arsenale di razzi, riposizionare i combattenti e ricominciare a uccidere persone innocenti". Questa posizione è molto impopolare tra i giovani, turbati dalle immagini e dalle notizie che arrivano da Gaza. Per questo serve un'inversione di tendenza, o almeno un segnale che Washington, al di là delle prese di posizione ufficiali, dimostri di volere davvero la pace. La possibile svolta sugli ostaggi, attesa da un momento all'altro in giornata, potrebbe portare un po' di sollievo a Biden, e rendergli il giorno di Thanksgiving meno amaro.