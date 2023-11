Netanyahu, non fermeremo la guerra dopo il cessate il fuoco

AGI - All'inizio della riunione di governo, tenutasi dopo le riunioni separate dei gabinetti di guerra e di sicurezza, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: "Non fermeremo la guerra dopo il cessate il fuoco", lo riferisce Haaretz. Anche il ministro Benny Gantz è intervenuto all'apertura della riunione, affermando che lo schema di accordo "è difficile e doloroso dal punto di vista umano, ma è l'accordo giusto".

"Siamo in guerra e la guerra continuerà finchè tutti i nostri obiettivi non saranno raggiunti", ha detto Netanyahu secondo quanto riferisce il Times of Israel. Il ritorno degli ostaggi è una priorità assoluta, "sacra e mi impegno a farlo" e "Non avremo pace finchè non saranno tornati tutti. La guerra ha delle fasi e anche il ritorno degli ostaggi avrà delle fasi", ha aggiunto.

Sugli ostaggi ha detto che l'accordo in corso di negoziazione con Hamas sugli ostaggi trattenuti a Gaza dal 7 ottobre è "la decisione giusta" da prendere.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha contribuito a "migliorare il quadro propostovi (...) per includere un maggior numero di ostaggi a un costo inferiore", ha dichiarato durante una riunione che dovrebbe produrre una decisione in serata. Le famiglie degli ostaggi hanno chiesto il rilascio di tutti i prigionieri.