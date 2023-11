Biden fa 81 e scherza sull'età

AGI - Esorcizzare la paura, ironizzando: anche i presidenti a quanto pare lo fanno, come ha dimostrato Joe Biden che, durante la tradizionale cerimonia con cui ha graziato due tacchini per Thanksgiving, nel giorno in cui ha compiuto 81 anni, ha scherzato sulla sua età.

Tema che, stando agli ultimi sondaggi, preoccupa gli elettori in vista delle presidenziali del prossimo anno. "Voglio solo che sappiate che è difficile compiere 60 anni", ha ironizzato Biden, prima di risparmiare ufficialmente ai due tacchini, di nome Liberty e Bell, di finire sulla tavola del Ringraziamento.

"Questo è il 76esimo anniversario di questo evento - e voglio che sappiate che non ero qui per il primo", ha aggiunto. Biden è poi caduto vittima di una delle gaffe per le quali è famoso, confondendo le cantanti americane Taylor Swift e Britney Spears.