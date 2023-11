Von der Leyen, questa settimana prima asta della banca europea dell'idrogeno

AGI - "Il Green deal europeo è sostenuto da massicci investimenti. Con Next Generation Eu e REPower Eu, stiamo investendo nelle 'valli dell'idrogeno', nei treni a idrogeno e nelle fabbriche di acciaio pulito. Abbiamo autorizzato oltre 17 miliardi di euro in aiuti di Stato per circa 80 progetti sull'idrogeno in tutta l'Ue. E questa settimana faremo il passo successivo, avviando la prima asta della Banca europea dell'idrogeno. È sostenuta da 800 milioni di euro di finanziamenti europei. E, cosa ancora più importante, attirerà finanziamenti dal settore privato e si tradurrà in accordi di prelievo commerciale". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Settimana europea dell'idrogeno.

"Oggi posso anche annunciare i prossimi passi per la Banca europea dell'idrogeno. Nella primavera del 2024 lanceremo la seconda tornata di aste, raggiungendo un valore complessivo di tre miliardi di euro. È una promessa che abbiamo fatto un anno fa e che ora sta diventando realtà. Parallelamente, stiamo lavorando anche alla parte internazionale della Banca europea dell'idrogeno. Ciò garantirà importazioni diversificate di idrogeno rinnovabile da fornitori affidabili all'estero", ha aggiunto.