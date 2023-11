I neonati prematuri sono stati salvati dall'ospedale di Al-Shifa

AGI - Ventinove bambini prematuri che ieri erano ancora nell'ospedale di al-Shifa, a Gaza City, e sono stati portati via verso il Sud della Striscia sono arrivati in Egitto, dopo aver valicato in ambulanze Rafah. Lo ha riferito il quotidiano egiziano Al-Qahera News, l'unico egiziano autorizzato a informare da Rafah.

I bambini sono stati evacuati domenica dalla struttura, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità poche ore prima aveva descritto come una "zona della morte". Ne sono partiti 31 (due erano morti la notte precedente, poche ore prima che arrivassero gli operatori dell'Oms), non è chiaro al momento perchè in Egitto ne siano giunti 29.