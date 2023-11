Guterres: alla COP28 serve un'azione drastica sul clima

AGI - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto che i colloqui cruciali della COP28 a Dubai delineino "un'azione drastica per il clima", avvertendo che "siamo fuori strada" sul riscaldamento globale. Il capo dell'Onu ha lanciato il suo appello mentre l'organismo globale ha avvertito in un nuovo rapporto che gli impegni dei Paesi per la riduzione dei gas serra mettono la Terra sulla strada del riscaldamento ben oltre i limiti fondamentali - forse fino a un catastrofico 2,9 gradi Celsius in questo secolo.

"I leader non possono continuare a prendere a calci il barattolo", ha detto Guterres. Le tendenze attuali stanno facendo precipitare il nostro pianeta in un vicolo cieco di tre gradi di aumento della temperatura". In breve, il rapporto mostra che il divario delle emissioni è più simile a un canyon di emissioni. Un canyon disseminato di promesse non mantenute, vite non mantenute e record non rispettati", ha proseguito.

"Tutto questo è un fallimento della leadership, un tradimento dei vulnerabili e un'enorme opportunità mancata". La risposta deve "accendere la miccia per un'esplosione di ambizione nel 2025", ha detto. "Ciò significa piani nazionali con obiettivi chiari per il 2030 e il 2035, che si allineino a 1,5 gradi, che coprano l'intera economia e che traccino una rotta per porre fine ai combustibili fossili".

Tenendo conto dei piani di riduzione delle emissioni di anidride carbonica dei vari Paesi, le Nazioni Unite hanno avvertito che il pianeta è sulla strada di un riscaldamento disastroso tra i 2,5 e i 2,9 gradi entro il 2100. Sulla base delle politiche esistenti e degli sforzi di riduzione delle emissioni, il riscaldamento globale raggiungerebbe i 3 C.

Ma il mondo continua a pompare livelli record di gas serra nell'atmosfera, con un aumento delle emissioni dell'1,2% dal 2021 al 2022, sostiene il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, aggiungendo che l'aumento è stato in gran parte guidato dalla combustione di combustibili fossili e dai processi industriali. I colloqui sul clima della COP28 inizieranno a fine mese a Dubai.