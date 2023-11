L'ottantunesimo compleanno di Biden spaventa i Dem e gli elettori

AGI - Sessantuno anni dopo l'"happy birthday" cantato da Marilyn Monroe a John Fitzgerald Kennedy, un compleanno presidenziale torna a essere un caso politico: quello di Joe Biden, che oggi compie 81 anni. La passeggiata suadente di Marilyn al Madison Square Garden divenne un caso perchè rilanciò i rumor su una presunta e imbarazzante relazione extraconiugale dell'allora presidente. Quello odierno è legato all'evidenza degli anni. Per gli elettori democratici sono troppi per candidarsi nel 2024 alla Casa Bianca.

Il presidente più anziano di sempre

Se Biden dovesse restare per il secondo mandato, chiuderebbe a 86 anni. Ma già ora è il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti e il suo compleanno - peraltro festeggiato nel giorno in cui grazierà due tacchini (Liberty e Bell) nella tradizionale cerimonia alla Casa Bianca in vista del Thanksgiving - accenderà inevitabilmente i riflettori su un dato che imbarazza.

'amministrazione lo difende, ricordando che il presidente regge bene anche alla tabella di marcia incessante, che spezzerebbe le reni a uno ben più giovane, a cui è sottoposto il presidente degli Stati Uniti. Ma una serie di gaffe, risposte sconclusionate nelle conferenze stampa, scivoloni e inciampi sugli scalini dell'Air Force One hanno rinfocolato le polemiche. Il presidente ci scherza su e tende a evitare la questione ma un sondaggio dopo l'altro sta dimostrando che la questione è un problema non solo per i dem ma anche per gli elettori in generale che si chiedono se 'Sleepy Joè non sia troppo vecchio per restare alla Casa Bianca.

Un possibile nuovo scontro con Trump

I rilevamenti di New York Times/Siena College e Quinnipiac non solo danno Biden perdente con Donald Trump, che ha 77 anni e non è ancora certo di essere il candidato repubblicano, ma in calo di consensi tra gli elettori under 30, cioè quelli che nel 2020 garantirono, in quella fascia d'età, 26 punti di vantaggio su Trump. Per questo la campagna del presidente sta tenendo bassa l'attenzione sull'anniversario.

Il timore è che la torta con 81 candeline ricordi agli elettori il problema dell'età. Quando Ronald Reagan corse per il secondo mandato, già nell'83, a un anno dalle elezioni, si disse che la first lady, Nancy Reagan, avesse tentato di convincere il marito a ritirarsi. Lo considerava troppo anziano per restare altri quattro anni alla Casa Bianca. Reagan aveva 72 anni, nove meno di Biden allo stesso punto del suo mandato. Il repubblicano ed ex attore di Hollywood si candidò e vinse, grazie al suo messaggio improntato all'ottimismo e al futuro.

Ecco, questo è un altro punto da considerare. A Biden contestano non solo l'età ma il tipo di messaggio: secondo i media americani il presidente non parla abbastanza di futuro, dei temi che stanno a cuore ai giovani. In realtà è il presidente che più ha spinto per la transizione ecologica e per il pieno riconoscimento dell'identità sessuale. Trump, in ascesa nei sondaggi, è contro la svolta ecologista e il riconoscimento del "gender fluid". Il punto è che il tycoon non pesca voti nei giovani ambientalisti, che invece guardano ai Democratici. Ma in assenza di messaggi forti e pieni di speranza, l'immagine rassicurante di 'nonno Joe' non sembra scaldare i cuori e potrebbe tenere lontani i giovani dalle urne.

Negli ultimi trent'anni spesso il candidato democratico era più giovane del suo avversario: nel '92 Bill Clinton era 22 anni più giovane del presidente in carica, George W.H. Bush. Quattro anni dopo, da presidente, Clinton sfidò un avversario ancora più vecchio, Bob Dole, che aveva 23 anni più di lui. E anche Barack Obama ebbe come avversario un uomo molto più anziano di lui, John McCain. Per questo Biden, già certo di essere il candidato più anziano nel 2024, festeggerà il compleanno in famiglia, probabilmente senza farne un evento americano. Ma ci penseranno le tv conservatrici e gli avversari a usare l'anniversario come clava politica. Sarà il loro regalo avvelenato di compleanno.