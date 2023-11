Morta a 96 anni l'ex first lady Rosalynn Carter 

AGI - L'ex first lady Rosalynn Carter, moglie dell'ex presidente Usa Jimmy Carter, è morta all'eta' di 96 anni nella sua casa in Georgia, l'ha annunciato l'organizzazione no-profit della coppia.

"L'ex first lady Rosalynn Carter, appassionata sostenitrice della salute mentale, dell'assistenza e dei diritti delle donne, si è spenta domenica 19 novembre alle 14:10 nella sua casa di Plains, in Georgia, all'eta' di 96 anni. È morta in pace, con la famiglia al suo fianco", ha dichiarato il Carter Center in un comunicato.

Reinventò la figura di First Lady

Stretta consigliera politica di suo marito, il presidente Jimmy Carter, creo' il moderno Ufficio della First Lady e sostenne un migliore trattamento dei malati di mente durante i suoi anni alla Casa Bianca e per i quattro decenni dopo. I Carter sono stati sposati più di 77 anni, il matrimonio presidenziale più lungo nella storia degli Stati Uniti, e hanno trascorso gli ultimi mesi del loro tempo insieme nella casa di famiglia nella città di Plains, nel sud-ovest della Georgia.

L'ex presidente ha deciso il 18 febbraio scorso di interrompere le cure mediche per una forma aggressiva di cancro della pelle, il melanoma. A dispetto delle previsioni, il 1 ottobre l'ex presidente ha compiuto 99 anni. Durante la campagna presidenziale del marito del 1976, la signora Carter acquisì l'etichetta di "magnolia d'acciaio", un riferimento al suo comportamento pacato del sud che mascherava una natura ambiziosa e risoluta. Determinata a non essere relegata a un ruolo cerimoniale, ha lavorato nella tradizione dell'ex first lady Eleanor Roosevelt per diventare un'estensione del presidente e delle sue politiche. Fu la prima first lady a mantenere un ufficio nell'ala est della Casa Bianca e solo la seconda, dopo Roosevelt, a testimoniare al Congresso.

Nel maggio e nel giugno del 1977, il presidente Carter inviò la moglie in un viaggio diplomatico in America Latina che fu sostanziale piuttosto che sociale e senza precedenti per una first lady. Il suo viaggio estenuante l'ha portata in sette paesi e percorrendo più di 12.000 miglia in 13 giorni. La sua missione era spiegare la politica estera americana a una parte del mondo che suo marito credeva che gli Stati Uniti avessero trascurato. Ha coinvolto figure del governo dell'America centrale e meridionale su questioni che includevano i diritti umani, le esportazioni di carne bovina, la riduzione degli armamenti, la smilitarizzazione, il traffico di droga e l'energia nucleare. In molti dei suoi incontri parlava spagnolo, avendo recentemente completato un corso intensivo di lingua.

La first lady incoraggio' il marito a riunire Menachem Begin di Israele e Anwar Sadat dell'Egitto al ritiro presidenziale a Camp David, nel Maryland, per i colloqui di pace nel 1978. Dividendo il suo tempo tra Camp David e la Casa Bianca, forni' sostegno e consiglio mentre suo marito mediava uno storico accordo di pace tra le due nazioni. Fu ancora Rosalynn Carter, in risposta al crollo dei numeri dei sondaggi per la Casa Bianca nel 1979, a suggerire al marito di scuotere il suo governo e tenere un discorso sulla "crisi di fiducia" alla nazione. Sebbene Carter non uso' mai la parola, divenne ampiamente nota come il discorso del "malessere".

Nel suo libro di memorie, "First Lady From Plains" (1984), si descriveva come "molto piu' politica di Jimmy e... piu' preoccupata della popolarita' e della rielezione". Ha detto di aver esortato il marito "a rinviare alcune controversie, come i trattati sul Canale di Panama o alcune decisioni sul Medio Oriente, fino al suo secondo mandato". Ha parlato piu' volte della sua sete di vittoria. "Non mi piace correre il rischio di perdere", ha scritto. "Voglio sempre vincere!" In un'intervista del 2018 al Washington Post, l'ex first lady disse di essere stata piu' turbata di suo marito quando perse a favore di Ronald Reagan. "Odio perdere".