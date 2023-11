Miss Nepal e le altre, in concorso l'inno a una bellezza diversa

AGI - Si è parlato molto negli ultimi mesi della partecipazione di donne transgender, sposate e con figli, e di una candidata 'taglia forte' a Miss Universo 2023 che si svolgerà in El Salvador e la cui finale sarà incentrata sulla "diversità".

Di “inclusione” e “diversità” nel concorso, che si tiene ogni anno da 71 anni, si è cominciato a parlare nell’ottobre 2022, quando la magnate degli affari tailandese e attivista transgender Anne Jakapong Jakrajutatip ha conquistato il titolo.

Ora è Miss Nepal a incarnare lo specchio in cui si riflettono milioni di donne. Jane Dipika Garrett è entrata nella storia per essere la prima candidata 'morbida' a sfidare le norme stabilite nei concorsi di bellezza. Garrett ha 22 anni, fa l'infermiera e, come riportato sui suoi social, rappresenta il movimento 'body positivity'. Il suo obiettivo è semplice: promuovere l'accettazione del corpo in tutte le sue forme e dimensioni.

In questa edizione di Miss Universo ci sono due candidate che sono donne transgender: la rappresentante dei Paesi Bassi e la rappresentante del Portogallo. Marina Machete, assistente di volo di 28 anni e attivista per i diritti LGBT+, è stata incoronata Miss Portogallo lo scorso ottobre.

© Marvin RECINOS / AFP Marina Machete, miss Portogallo 2023

"Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo", aveva scritto sui social prima di vincere il concorso di bellezza.

Nel luglio di quest'anno, l'olandese Rikkie Kolle, una modella trans di 22 anni, è diventata la prima donna transgender a essere incoronata Miss Paesi Bassi.

© Marvin RECINOS / AFP Rikkie Valerie Kolle

Tuttavia, né Machete né Kolle saranno i primi transgender a competere per il titolo di Miss Universo. Nel 2018, Ángela Ponce è diventata Miss Spagna ed è riuscita a raggiungere la finale del concorso. Con le più recenti modifiche regolamentari, Miss Universo ha aperto le sue porte anche alle candidate sposate con figli, tra cui la delegata del Guatemala, Michelle Cohn; e quella inviata dalla Colombia, Maria Camila Avella.

Cohn, modella e imprenditrice di 28 anni, si è sposata nel 2016 e ha due figli. Anche Avella è una modella di 28 anni, oltre che presentatrice colombiana: si è sposata nel 2020 ed è mamma di una bambina.