IA: licenziato da OpenAi Sam Altman, il creatore di ChatGPT

(AGI/AFP) - Washington, 17 nov. - Il consiglio di amministrazione di OpenAI, che un anno fa ha lanciato la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT, ha annunciato venerdi' di aver licenziato l'amministratore delegato Sam Altman perche' non ha piu' fiducia nella sua capacita' di guidare l'azienda.

L'uscita a sorpresa di Altman fa seguito a un "esame deliberativo da parte del (consiglio), che ha concluso che non e' stato sempre sincero nella sua comunicazione con il consiglio, il che ha ostacolato la sua capacita' di svolgere le sue responsabilita'", si legge in un comunicato, in cui si annuncia che sara' sostituito ad interim da Mira Murati. (AGI)

Ant