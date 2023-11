Non sono mai arrivati così tanti migranti alle Isole Canarie

AGI - Siamo a novembre ma alle Canarie si è già stabilito un nuovo record nel numero degli immigrati arrivati nell'arcipelago. Tra il 1° gennaio e il 15 novembre, sono arrivati su queste isole, situate al largo dell'Africa nordoccidentale, 32.436 immigrati. Il precedente primato spettava al 2006 quando vennero registrati 31.678 nuovi sbarchi. I dati sono forniti da un rapporto quindicinale pubblicato dal ministero degli Interni.

Le cifre in questione raccontano un aumento del 118% rispetto allo stesso periodo del 2022 e un'emergenza che si fa sempre più evidente e difficile da gestire. Secondo i dati di Frontex - l'agenzia europea per la sorveglianza delle frontiere - il numero di migranti arrivati alle Canarie nel solo mese di ottobre (13.006) rappresenta un record mensile da quando l'ente ha iniziato a raccogliere i dati nel 2009.

Da diversi anni, la rotta migratoria verso le Canarie, attraverso l'Oceano Atlantico, è particolarmente popolare tra i migranti soprattutto a causa del rafforzamento della sorveglianza nel Mar Mediterraneo e nel tratto di mare che collega paesi come Libia e Tunisia a Italia e Spagna.

Dozens of irregular migrants arrive in Spain's Canary island of El Hierro including one person who died during the journey, local emergency services said. Around 32,000 migrants have reached the Canary Islands so far this year, mainly from Africa, according to officials pic.twitter.com/acOc0AAifs