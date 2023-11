Un popolo di eroi ma anche di disertori, ecco la storia di chi fugge dall'Ucraina

AGI - Per mesi la stampa occidentale ha celebrato il coraggio degli uomini ucraini impegnati a combattere per il loro Paese e raccontato della fuga dal Paese dei russi determinati a non farsi ammazzare per una guerra in cui non credevano, ma oggi la Bbc racconta una storia un po' diversa da quella che l'agiografia mainstream ha consegnato ai media.

Quasi 20.000 uomini, riferisce un lungo reportage, sono fuggiti dall'Ucraina dall'inizio della guerra per evitare di essere arruolati. Alcuni hanno attraversato fiumi pericolosi per lasciare il Paese. Altri se ne sono semplicemente andati col favore delle tenebre. Altri 21.113 che hanno tentato di fuggire sono stati catturati dalle autorità ucraine, ha confermato Kiev.

Dopo l'invasione russa, alla maggior parte degli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni è stato vietato di partire. Ma i dati ottenuti dalla BBC rivelano che decine di persone riescono a uscire ogni giorno dall'Ucraina. Alcuni sono fuggiti per riunirsi alla famiglia all’estero, per andare a studiare o semplicemente per guadagnarsi da vivere.

Soldato impegnato in Ucraina

"Non tutti sono guerrieri... non è necessario tenere sotto chiave l'intero paese. Non si possono raggruppare tutti insieme come accadeva in Unione Sovietica" ha detto uno di loro, identificato solo con il nome: Evgenij. La BBC ha stabilito – richiedendo dati sugli attraversamenti illegali delle frontiere dalle vicine Romania, Moldavia, Polonia, Ungheria e Slovacchia – che 19.740 uomini sono entrati illegalmente in questi Paesi tra febbraio 2022 e 31 agosto 2023.

Anche se non si sa come siano fuggiti, si conoscono quali metodi hanno usato gli altri 21.113 che sono stati sorpresi a provarci. La maggior parte - 14.313 - stavano tentando di attraversare il confine a piedi o a nuoto, e i restanti 6.800 hanno fatto affidamento su documenti ufficiali ottenuti in modo fraudolento che attestavano false esenzioni come malattie inesistenti.

Ad agosto, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha denunciato le “decisioni corrotte” prese dalle commissioni medico-militari del Paese, che secondo lui avevano comportato un aumento di dieci volte delle esenzioni dal febbraio 2022. Ha annunciato che tutti i funzionari regionali responsabili della coscrizione militare sarebbero stati rimossi e più di 30 avrebbero affrontato un processo.

Zelensky, presidente ucraino

Il rappresentante parlamentare del presidente, Fedir Venislavskyi, ha riconosciuto alla BBC che il problema è serio. "Il governo si rende conto che questo fenomeno non è isolato e che è diffuso. Ma sfortunatamente, vorrei sottolineare che la corruzione è molto resistente", ha detto, aggiungendo che l'Ucraina sta facendo "tutto il possibile per mantenere al minimo il numero dei casi di corruzione".

Venislavskyi ha affermato che il numero di uomini che se ne sono andati o hanno tentato di andarsene non ha avuto alcun impatto sullo sforzo bellico. "Sono convinto che la resilienza e la disponibilità degli ucraini a difendere la propria indipendenza, sovranità e libertà sia del 95-99%", ha detto.

Gli oltre 40.000 uomini che sono fuggiti, o hanno tentato di fuggire, potrebbero rappresentare una percentuale significativa degli uomini di cui l’Ucraina ha bisogno per ricostituire il proprio esercito. Ad agosto funzionari statunitensi hanno stimato che il bilancio delle vittime tra i militari ucraini fosse pari a 70.000, anche se Kiev non fornisce una cifra ufficiale.

Il Paese inoltre non rilascia dati sulle dimensioni del suo esercito, ma il nuovo ministro della Difesa, Rustem Umerov, ha dichiarato al forum strategico europeo di Yalta a settembre che ce ne sono più di 800.000 nelle forze armate ucraine. Alcune delle fughe sono state drammatiche.

Un video mostra un uomo che nuota attraverso il fiume Dniester verso la Moldavia, con le guardie di frontiera moldave che lo spingono verso la salvezza. Un altro mostra le conseguenze potenzialmente fatali: corpi di uomini trascinati a riva, annegati nel tentativo di attraversare il fiume Tisa tra Ucraina e Romania.

Ci sono almeno sei gruppi Telegram, con membri che vanno da 100 a diverse migliaia di persone che offrono una serie di servizi, dall'aggiunta di bambini 'fittizi' al nucleo familiare all'opzione più costosa: il certificato di esenzione medica, noto come "biglietto bianco" che permette di partire e tornare in Ucraina quando su vuole.

Tempi: una settimana. Costo: circa 4.300 dollari, comprensivo di mazzetta per il funzionario da corrompere.

Venislavskyi ha detto che la minaccia rappresentata dalla documentazione falsa - e le difficoltà in alcuni casi di ottenere documenti autentici che vengano presi sul serio dalle guardie di frontiera - dovrebbero essere sradicati entro il prossimo anno o due da un nuovo sistema digitalizzato.

Chi viene catturato dalle autorità ucraine rischia una multa di tra 90 e 200 euro e una pena detentiva fino a otto anni. Non è chiaro se coloro che fuggono e scelgono di tornare in Ucraina in futuro potrebbero dover affrontare una punizione retroattiva, ma Venislavskyi ha affermato di non credere che ciò sarebbe nell'interesse nazionale.