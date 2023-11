L'Egitto mantiene il suo ambasciatore in Israele in favore del popolo palestinese

AGI - Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shukri ha dichiarato che il mantenimento dell'ambasciatore egiziano in Israele rappresenta un "canale aperto a favore del popolo palestinese" per mediare nel conflitto tra lo Stato ebraico e il gruppo islamista Hamas e prevenire un'ulteriore escalation di tensione nella regione.

"È una questione di sovranità e fa parte del quadro delle relazioni. È un canale aperto a beneficio del popolo palestinese, ecco perché lo manteniamo, per contenere l'escalation ed evitare un'escalation del conflitto. Questo è nell'interesse del popolo palestinese. Non intraprenderemo alcuna azione che non sia a loro favore", ha detto Shukri in un incontro con la stampa al Ministero degli Esteri del Cairo.

Nel suo discorso, il capo della diplomazia egiziana ha così preso le distanze dalla decisione di altri Paesi che, nelle ultime settimane, hanno deciso di richiamare i propri ambasciatori in Israele per consultazioni o addirittura di ritirarli, come ha fatto la Giordania, che ha subordinato il suo ritorno alla fine della guerra e che è stata uno dei Paesi più critici dall'inizio del conflitto.

Shukri ha inoltre insistito sulla necessità di ricorrere a tutte le misure diplomatiche per porre fine al conflitto e ha accolto con favore la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'istituzione di pause e corridoi umanitari per l'ingresso di aiuti d'emergenza e l'evacuazione dei civili feriti, sebbene Israele l'abbia respinta definendola "scollegata dalla realtà e priva di significato".

Il ministro ha approfittato dell'incontro per difendere la soluzione dei due Stati e la creazione dello Stato di Palestina sulla base dei confini del 1967 e con Gerusalemme Est come capitale, ribadendo che esiste un consenso generale su questo tema da parte di tutti i Paesi arabi e islamici. Tuttavia, ha sottolineato che ci sono ancora Paesi della comunità internazionale che non hanno preso posizione sulla questione o hanno mostrato un atteggiamento tiepido che paralizza la reale attuazione di questa proposta, che egli considera "essenziale" e il cui sostegno è stato dimostrato al Vertice di pace tenutosi in Egitto alla fine di ottobre.

"I negoziati si sono intensificati tra molti Paesi per raggiungere un accordo e l'attuazione della soluzione, ma purtroppo non ci siamo ancora riusciti", ha dichiarato Shukri, che ha aggiunto di non aver ricevuto alcun commento su questa soluzione da parte di Israele. "Non possiamo forzare qualcosa per la quale non c'è volontà politica, ma ribadiamo la soluzione dei due Stati come l'unica praticabile e che risponde alle ambizioni del popolo palestinese", ha aggiunto, prima di ricordare che "il popolo palestinese è privato dei suoi diritti, non ha diritto all'autodeterminazione".

Alla domanda se l'Egitto stia subendo pressioni da parte degli Stati Uniti o di Israele per accogliere i palestinesi sfollati a causa della guerra nella Striscia di Gaza, ha ribadito la posizione chiara e il rifiuto categorico del suo Paese nei confronti dello sfollamento forzato dei palestinesi dalla loro patria. "È una violazione del diritto umanitario internazionale e, inoltre, è un crimine di guerra", ha concluso Shukri.