AGI - Sono ancora in corso in India le operazioni di salvataggio dei 40 operai intrappolati da sei giorni in un tunnel in costruzione crollato nello stato himalayano dell'Uttarakhand. Gli escavatori stanno rimuovendo i detriti per creare una via di fuga per gli operai, che sono tutti ancora vivi.

"Dopo aver consultato i medici, le medicine sono state inviate ai lavoratori attraverso i tubi", ha dichiarato l'ufficiale di polizia Prashant Kumar, aggiungendo che durante i lavori per liberare gli uomini intrappolati, nella notte due operai sono stati feriti da crolli.

I soccorritori indiani hanno avvertito che potrebbero volerci altri due giorni prima di poter raggiungere i 40 operai. Gli sforzi per rimuovere le macerie e aprire loro una via di fuga sono al massimo ma sono stati rallentati dai continui cedimenti del terreno.

"Se il lavoro continua a questo ritmo, ci vorranno altre 40-48 ore per salvarli", ha affermato il leader dei soccorsi Deepak Patil. New Delhi ha anche chiesto consiglio alla società thailandese che nel 2018 ha salvato un gruppo di bambini da una grotta allagata e a esperti dell'Istituto geotecnico norvegese.