Zelensky, la Russia nasconde le sue navi nel mar Nero

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che la Russia non è più in grado di utilizzare il Mar Nero come proprio punto d'appoggio, e che l'Ucraina è riuscita a prendere l'iniziativa e costringere i russi a cercare di nascondere le loro navi da guerra.

Zelensky, ai partecipanti al vertice dell'Assemblea parlamentare della Cooperazione economica del Mar Nero (PABSEC), ha detto: "per la prima volta al mondo, una flotta di droni navali - la flotta ucraina - ha iniziato ad operare nel Mar Nero. Vorrei anche sottolineare che ora, come uno dei risultati chiave delle nostre azioni, la Russia è incapace di utilizzare il Mar Nero come trampolino di lancio per destabilizzare altre regioni del mondo. Quindi ora - più che mai - è ovvio che la nostra cooperazione nella regione del Mar Nero non potrà che aumentare".

Zelensky ha osservato che la parte occidentale del Mar Nero è stata messa in sicurezza, il che ora consente il funzionamento dei corridoi di esportazione marittimi.

Il Pabsec comprende 13 paesi: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Macedonia del Nord, Romania, Russia, Serbia, Turchia e Ucraina.