Giocare (a scacchi) contro Carlos Alcaraz

AGI - In passato Carlos Alcaraz ha confessato, in un'intervista a Marca, di essere un buon giocatore di scacchi e di utilizzare il gioco per rilassarsi ma anche per preparare i match. "Mi aiutano a essere più veloce mentalmente, a osservare le mosse del mio avversario, ad anticipare quello che vorrei fare, a migliorare nella strategia".

Non solo. Il gioco delle 64 caselle è sempre venuto incontro al tennista spagnolo allenando molte altre qualità. Muovere i pezzi serve, in un campo da tennis, serve ad esempio "a rimanere concentrato tutto il tempo". E negli scacchi, come nel tennis, "basta un momento per perdere la partita o per renderla più confusa". Per questo, ricorda il ventenne, "sotto questo aspetto sono due discipline abbastanza simili".

World top tennis player Carlos Alcaraz playing chess in Murcia.⁦⁦@FIDE_chess⁩ ⁦@EFEnoticias⁩ ⁦@DanaReiznieceOz⁩

El tenista top mundial Carlos Alcaraz jugando ajedrez en Murcia ⁦@deportegob⁩

⁦@AjedrezEspanola⁩ ⁦@ECUonline⁩ pic.twitter.com/9LsAY4OeQm — Javier Ochoa de Echagüen (@echaguen) November 7, 2023

Chess.com, la piattaforma più usata e nota per dedicarsi agli scacchi, ha voluto rendere omaggio al campione cercando di rispettare il suo stile nella creazione di un bot che tutti gli appassionati possono sfidare. "Alcaraz porterà sulla scacchiera la stessa versatilità e resistenza che dimostra sul campo da tennis. Con un punteggio di 1000 punti Elo e uno stile di gioco attivo, non sarà facile batterlo", avvertono. Carlitos è stato introdotto al gioco degli scacchi dal nonno quando era bambino e da allora non ha mai smesso. Oggi, il suo profilo diventa un bot, di medio livello, estroverso e coriaceo, ma di punteggio medio.