AGI - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha criticato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, affermando che "definisce Israele uno Stato terrorista ma in realtà sostiene lo Stato terrorista Hamas". In una conversazione con il presidente e amministratore delegato dell'organizzazione Samaritan's Purse, il reverendo Franklin Graham, Netanyahu ha aggiunto che Erdogan "ha bombardato villaggi turchi, entro i confini della Turchia. Non accetteremo di ricevere da lui prediche di moralità".

Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, aggiunge: "Coloro che ospitano gli arciterroristi e incoraggiano le organizzazioni terroristiche non predichino la moralità allo Stato di Israele".

Il Presidente turco "distorce la realtà e si pone ancora una volta dalla parte sbagliata della storia, accanto alla glorificazione dei massacri in Iran, Libano, Siria e Yemen. Lo Stato di Israele è uno Stato di diritto, opera secondo il diritto internazionale e continuera' la sua guerra contro l'organizzazione terroristica Hamas, che è peggiore dell'Isis".