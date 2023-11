Cremlino, l'incontro Biden-Xi è importante per il mondo intero

AGI - L'incontro a San Francisco tra il presidente americano Joe Biden e l'omologo cinese Xi Jinping è "importante" per il mondo intero. Lo ha riferito il Cremlino, in vista del faccia a faccia tra i due leader a margine del summit Apec, l'Asia-Pacific Economic Cooperation, nella città americana.

"Questi due Paesi stanno costruendo relazioni bilaterali, è loro diritto. Ogni incontro di questo tipo che coinvolge le due maggiori economie al mondo è importante per tutti", ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, a poche ore dal faccia a faccia Biden-Xi, il primo in un anno.

Il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente Usa, Joe Biden, si incontreranno nelle prossime ore a Woodside, in California, in una tenuta che è stata utilizzata come set della soap opera 'Dynasty'.

L'incontro tra i due leader dovrebbe durare tra le quattro e le cinque ore, secondo quanto anticipa il South China Morning Post, e gli sforzi per stabilizzare le relazioni tra le due grandi potenze dovrebbero produrre anche un accordo sulla governance dell'intelligenza artificiale.

Xi e Biden dovrebbero incontrarsi alla 10.45, ora locale, le 19.45 in Italia, nella tenuta di Filoli, circa 40 chilometri a sud di San Francisco, secondo quanto riferito da tre alti funzionari dell'amministrazione Biden citati in forma anonima dall'Associated Press. Filoli venne costruita nel 1917 come residenza privata, prima di entrare a fare parte dei beni artistici protetti dal National Trust for Historic Preservation statunitense.

La location scelta per il summit risponderebbe alle richieste del presidente cinese di avere un incontro con Biden in un luogo tranquillo e sufficientemente lontano dai riflettori del summit Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation), e incoraggerebbe i leader a parlarsi lontano non solo dai media, ma anche da qualsiasi fattore possa innescare conflittualità.

Un clima simile, hanno fatto notare alcuni, a quello in cui, nel 1986, l'allora presidente Usa, Ronald Reagan, incontrò l'ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov, a Reykjavik, e che, pur in assenza di un accordo formale, diede un forte impulso alla fine della Guerra Fredda.

La tenuta di Filoli si estende su una superficie di 2,6 chilometri quadrati e include un palazzo in stile neocoloniale e un giardino all'inglese (utilizzato anche nel film con Jennifer Lopez 'The wedding planner').

Solitamente aperta e utilizzata per eventi e matrimoni, la tenuta è rimasta chiusa fino a oggi per le decorazioni, secondo quanto si legge sull'homepage del sito web.

Filoli deve il suo nome alle prime due lettere delle tre frasi che componevano il credo dell'imprenditore William Bowers Bourn II, che la realizzo': "Combatti (fight) per una giusta causa. Ama (love) il tuo prossimo. Vivi (live) una buona vita".