A New York taxi volanti elettrici in funzione dal 2025

AGI - A New York "si respira un'aria elettrica" e non solo per l'avvicinarsi della festività di Thanksgiving. A constatarlo, con la soddisfazione tipica dei grandi eventi, è il Sindaco della Grande Mela, Eric Adams, presentando sui social il progetto per il primo eliporto al mondo, a Downtown Manhattan, con un'infrastruttura per aerei a propulsione elettrica, ovvero droni destinati al trasporto di passeggeri e alle consegne locali a partire dal 2025.

You can feel the electricity in the air here in New York City!



Our vision for the Downtown Manhattan Heliport will create the world’s first heliport with infrastructure for electric-powered aircraft. #WorkingPeoplesCity



➡️: https://t.co/ZkkXRZkQRv pic.twitter.com/DkoKPTfhRL — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) November 13, 2023

Tra meno di due anni, ha annunciato Adams, grazie ai droni sarà possibile ridurre il traffico urbano e dimezzare sia i tempi di viaggio che l'utilizzo dei mezzi privati. L'obiettivo numero uno resta quello, ovviamente, di rendere l'aria più respirabile ed è innegabile che i droni elettrici per il trasporto umano e commerciale contribuiranno soprattutto a rendere l'aria della metropoli più respirabile.

© RONEN TIVONY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

drone in volo, dimostrazione

Il servizio decollerà (in tutti i sensi) nel 2025 ma, intanto due startup statunitensi - Joby Aviation e Volocopter - stanno testando i taxi volanti per trasporto passeggeri. La vibilità di New York, se i questi ultimi andranno a buon fine, sarà letteralmente rivoluzionata: si calcola infatti che ci vorranno solo 7 minuti per raggiungere il centro di Manhattan dall'aeroporto JFK di New York con il drone elettrico. Non sono noti ancora i costi della "corsa" ma l'idea - rendono noto gli addetti ai test - è quella di lanciare un servizio di trasporto facile e alla portata di smart phone, con una app che permetta di prenotare la corsa in modo del tutto simile a un app di car- sharing.