Il Nepal vieterà Tik Tok perchè disturba l'armonia sociale

AGI - Il Nepal ha dichiarato che bandirà TikTok, citando gli effetti negativi dell'app sull'armonia sociale del paese. La popolare piattaforma di condivisione video, che conta circa un miliardo di utenti mensili, ha dovuto affrontare restrizioni in molti paesi per la presunta violazione delle regole sui dati e per il suo potenziale impatto dannoso sui giovani.

"La decisione di vietare è stata presa oggi e le autorità competenti stanno attualmente affrontando le questioni tecniche", ha detto il ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione Rekha Sharma. Sharma ha affermato che la decisione è stata presa perchè TikTok è stato costantemente utilizzato per condividere contenuti che "disturbano l'armonia sociale e sconvolgono le strutture familiari e le relazioni sociali". Non ha specificato cosa abbia fatto scattare il divieto.

Ore dopo che la decisione è stata resa pubblica, i video sul divieto hanno avuto migliaia di visualizzazioni su TikTok. Gagan Thapa, leader del partito Nepali Congress che fa parte della coalizione di governo, ha affermato che l'intenzione del governo sembra essere quella di "soffocare la libertà di espressione".

"La regolamentazione è necessaria per scoraggiare coloro che abusano dei social media, ma chiudere i social media in nome della regolamentazione è completamente sbagliato", ha detto in un post su X, precedentemente noto come Twitter.

La decisione arriva pochi giorni dopo che il Nepal ha introdotto una direttiva che impone alle piattaforme di social media che operano nel paese di aprire uffici. TikTok è la sesta piattaforma social più utilizzata al mondo, secondo l'agenzia di marketing We Are Social.

Diversi paesi hanno cercato di rafforzare i controlli sui social media a causa del loro potenziale impatto sui bambini. Il proprietario di TikTok, ByteDance, è cinese, ma la società respinge le critiche che la accusano di essere sotto il controllo diretto di Pechino. Sebbene sia in ritardo rispetto al trio di Facebook, WhatsApp e Instagram, da tempo dominante su Meta, la sua crescita tra i giovani supera di gran lunga quella dei concorrenti.