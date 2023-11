A Bruxelles la Settimana della cucina italiana nel mondo

AGI - Anche a Bruxelles è la "Settimana della cucina italiana nel mondo", l'appuntamento annuale del Ministero degli Esteri - nella sua ottava edizione - dedicato alla cucina e ai prodotti agroalimentari italiani, per promuovere la qualità e le eccellenze del "Made in Italy".

Dal titolo "A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto", la Settimana organizzata dall'Ambasciata d'Italia presso il Belgio, valorizzeràin particolare quest'anno il tema del rapporto tra il cibo e lo sport.

L'Ambasciata d'Italia in Belgio propone una serie articolata di eventi, alcuni dei quali ospitati nella Residenza dell'ambasciatore d'Italia in Belgio.

Il 15 novembre, aprirà la rassegna un evento di presentazione della nuova "Guida alle eccellenze enogastronomiche italiane. La filiera Dop e Igp tra il sistema delle indicazioni geografiche e l'Italian sounding", realizzato in collaborazione con l'Ufficio Ice di Bruxelles. La nuova Guida mira a rendere più consapevoli i consumatori, anche in chiave europea, di come i prodotti alimentari, la storia e la cultura italiana siano intrinsecamente legati alla gastronomia.

Il 16 novembre, seguirà una cena preparata dello Chef stellato e Ambasciatore del Gusto, Marco Stagi, dedicata al tema sport ed alimentazione. Ospite d'onore dell'evento saràil presidente della Nazionale Azzurri, giànota campionessa italiana di nuoto, Novella Calligaris, che interverràillustrando la propria esperienza e le vittorie conseguite.

Sempre il 16 novembre, all'Istituto Italiano di Cultura, si terrà l'evento "Calabria: un Paese felice e altri ritorni" organizzato con la Camera di Commercio Belgo-Italiana insieme all'Associazione Calabresi in Europa, all'assessorato al turismo della Regione Calabria e a Calabria straordinaria. La serata mira a valorizzare cultura e tradizione calabrese, con uno spettacolo letterario-musicale sul tema del "Turismo delle Radici" - progetto del Maeci per promuovere il ritorno nei luoghi di origine dei migranti italiani all'estero. Alla rappresentazione seguirà una degustazione di vino e olio della Calabria.

Il 19-20 novembre, la Settimana si chiuderà con due giorni realizzati in collaborazione dell'Associazione Cuochi italiani in Belgio, al Palais d'Afrique di Tervuren. All'evento parteciperanno 70 chef, con preparazione di piatti dal vivo ed una gara gastronomica e verranno presentati i prodotti delle maggiori aziende italiane, con particolare attenzione rivolta al Provolone Valpadana Dop. All'evento, co-ospitato dall'ambasciatore d'Italia, Federica Favi, interverràil ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.