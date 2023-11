Quanto è grave l'infortunio di Rafa Leao

AGI - Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha riportato 'una lesione di livello 1 al bicipite femorale della coscia destra' nelle fasi iniziali del match di Serie A contro il Lecce. Lo ha reso noto la stessa società non specificando la durata della sua indisponibilità. È probabile però che lo stop forzato sia per un periodo tra le due e tre settimane, ovvero le partite con Fiorentina e Borussia Dortmund.

Leao è stato costretto a uscire dopo soli otto minuti nel pareggio per 2-2 di sabato. L'attaccante 24enne ha già segnato quattro gol in questa stagione, tra cui uno in Champions League martedì scorso contro il Paris SG a San Siro (vittoria per 2-1).

Il Milan ha inoltre comunicato che il capitano Davide Calabria ha accusato un fastidio non grave al polpaccio, che potrebbe tenerlo fuori dalla rosa dell'Italia per le partite di qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina del 17 e 20 novembre. In vista delle partite di domenica, il Milan è terzo in Serie A, a sei punti dalla capolista Juventus.