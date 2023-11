Il Washington Post rimuove dal sito la vignetta sugli scudi umani di Hamas

AGI - Il Washington Post ha rimosso dal suo sito web una vignetta che metteva in risalto l'uso degli scudi umani da parte di Hamas dopo che la caricatura aveva suscitato reazioni all'interno della redazione e dei lettori, comprese le affermazioni secondo cui la rappresentazione della figura di Hamas era "razzista", lo riferisce Fox News.

La vignetta era intitolata "Scudi umani" e raffigurava un portavoce di Hamas che diceva: "Come osa Israele attaccare i civili", mentre una donna spaventata e quattro bambini piccoli erano legati con una corda al suo corpo. La vignetta è arrivata nell'edizione cartacea mercoledì prima di essere cancellata dal sito di notizie.

Kind of surprised the Washington Post pulled this cartoon, given that it's a completely accurate depiction of Hamas's tactics. pic.twitter.com/jvI2DnbAgd — Sonny Bunch (@SonnyBunch) November 9, 2023



"Date le molte profonde preoccupazioni e conversazioni oggi nella nostra redazione, volevo assicurarmi che tutti vedessero le note inviate stasera dal redattore di opinioni del Post, David Shipley, ai lettori del Post e al suo staff di opinioni", ha scritto l'editore esecutivo del Washington Post Sally Buzbee in un'e-mail allo staff all'inizio della settimana, che è trapelata a Fox News.

"Come redattore della sezione d'opinione, sono responsabile di ciò che appare nelle sue pagine e sui suoi schermi. La sezione dipende dal mio giudizio. Una vignetta pubblicata da Michael Ramirez sulla guerra a Gaza, di cui ho approvato la pubblicazione, è stata considerata razzista da molti lettori. Non era questo il mio intento. Ho visto il disegno come una caricatura di un individuo specifico, il portavoce di Hamas, che celebrava gli attacchi contro i civili disarmati in Israele", scrive Shipley.

"Tuttavia, la reazione all'immagine mi ha convinto che mi ero perso qualcosa di profondo e divisivo, e me ne pento. La nostra sezione ha lo scopo di trovare punti in comune, comprendere i legami che ci tengono uniti, anche nei momenti più bui. Con questo spirito abbiamo rimosso il disegno. Stiamo anche promuovendo una selezione di risposte alla caricatura. E continueremo a rendere la sezione sede di una serie di punti di vista e prospettive, comprese quelle che sfidano i lettori. Questo è lo spirito del giornalismo d'opinione, muoversi imperfettamente verso uno scambio di idee costruttivo a tutta la velocità possibile, ascoltando e imparando lungo il percorso", aggiunge.