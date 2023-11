AGI - Il Parlamento europeo ha approvato con 329 voti a favore, 230 contrari e 41 astensioni, la sua posizione sul nuovo regolamento Euro 7, per ridurre le emissioni inquinanti e stabilire i requisiti di durata delle batterie per autovetture, furgoni, autobus e camion.

Per le emissioni inquinanti delle autovetture, i deputati hanno sostenuto i livelli proposti dalla Commissione e proposto una ripartizione supplementare delle emissioni in tre categorie per i veicoli commerciali leggeri in base al loro peso. Per le emissioni di gas di scarico di autobus e veicoli pesanti, hanno adottato limiti più rigorosi di quelli proposti.

Le emissioni dovranno inoltre essere misurate in laboratorio e in condizioni di guida reali. Il Parlamento intende allineare le metodologie di calcolo e le soglie massime dell'Ud per le emissioni di particelle dei freni e per i tassi di abrasione dei pneumatici alle norme internazionali, attualmente in fase di elaborazione da parte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite.

Il testo prevede infine requisiti minimi di durata delle batterie per auto e furgoni più elevati di quelli proposti dalla Commissione. Il Consiglio Ue, invece, nella sua posizione negoziale aveva annacquato i limiti proposti dalla Commissione mantenendo di fatto le soglie dell'Euro 6 e concentrandosi più su freni, gomme e batterie.