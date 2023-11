Asta record per un quadro di Picasso

AGI - Uno dei capolavori del maestro spagnolo Pablo Picasso, "Donna con orologio", è stato venduto all'asta mercoledì sera per 139,3 milioni di dollari da Sotheby's a New York, la seconda cifra mai raggiunta per l'artista morto 50 anni fa.

Il dipinto del 1932 raffigura una delle compagne e muse dell'artista spagnolo, la pittrice francese Marie-The're'se Walter, ed è stato stimato più di 120 milioni di dollari, secondo Sotheby's. Il Picasso con la più alta valutazione raggiunta è "Donne di Algeri", battuto per 179,4 milioni di dollari nel 2015.