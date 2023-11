Un robot scambia un uomo per un pacco e lo schiaccia

AGI - Un uomo è stato schiacciato e ucciso da un robot in Corea del Sud dopo che non era riuscito a distinguerlo dalle scatole di cibo che stava maneggiando. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, un dipendente di un'azienda di robotica sulla quarantina, stava ispezionando il macchinario. Il braccio robotico, confondendo l'uomo per una scatola di verdure, lo ha afferrato e ha spinto il suo corpo contro il nastro trasportatore, schiacciandogli il viso e il petto, ha detto l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Ricoverato in ospedale è morto per le lesioni. Il robot aveva il compito di sollevare scatole di peperoni e metterle sui pallet. L'uomo stava controllando il funzionamento dei sensori del robot prima del suo giro di prova presso l'impianto di smistamento dei peperoni nella provincia di Gyeongsang. Il test era stato originariamente previsto per il 6 novembre, ma è stato posticipato di due giorni a causa di problemi con il sensore del robot.

L'uomo, un operaio dell'azienda che produce il braccio robotico, stava eseguendo dei controlli sulla macchina utilizzata nella Donggoseong Export Agricultural Complex,. A marzo, sempre in Corea del Sud, un operaio ha riportato gravi ferite dopo essere stato afferrato da un robot in uno stabilimento di produzione di componenti di automobili.