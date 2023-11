Nel 2024 si potranno cacciare più elefanti in Botswana

AGI - Il Botswana sta pianificando di aumentare le quote di caccia agli elefanti e ad altre specie al massimo consentito a beneficio delle comunità durante la stagione venatoria 2024. Lo ha dichiarato il presidente Mokgweetsi Masisi durante il discorso sullo stato della Nazione (Sona) trasmesso in televisione a Gaborone.

Il Sona è il discorso annuale che il leader del Paese dell'Africa australe pronuncia davanti al Parlamento, fornendo il suo punto di vista e i suoi obiettivi legislativi per l'anno.

"Ciò fa parte degli sforzi del Botswana per ridurre i conflitti tra uomo e fauna selvatica e aumentare i benefici per la comunità derivanti dall'utilizzo sostenibile della fauna selvatica", ha dichiarato Masisi il quale ha aggiunto che gli elefanti sono tra le quote di "animali problematici" per la stagione venatoria 2023 e altre specie saranno aggiunte a queste quote durante la stagione venatoria 2024.

"Con una grande popolazione di elefanti, ci sarà sempre un'alta probabilità di conflitti tra uomo e fauna selvatica", ha dichiarato Masisi, aggiungendo che è preoccupante che siano stati segnalati 11.310 incidenti nel 2022 e 9.497 incidenti tra gennaio e settembre 2023.