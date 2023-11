Crolla la produzione di oppio in Afghanistan

AGI - La coltivazione del papavero da oppio in Afghanistan è crollata del 95% da quando i Talebani la hanno proibita, secondo un rapporto delle Nazioni Unite. La produzione di papavero è fuorilegge nel Paese dall'aprile del 2022. L'ufficio Onu per la droga la criminalità (Unodc) ha calcolato che si è passati da 233.000 ettari di oppio del 2022 a 10.800 di quest'anno. In termini di tonnellate, da 6.200 a 333. L'eroina esportabili si è di conseguenza ridotta a 24-38 tonnellate, quando l'anno scorso era stata di 350-580 tonnellate.

L'anno scorso, il papavero ha rappresentato quasi un terzo (29%) del valore della produzione agricola totale dell'Afghanistan, di gran lunga il più grande produttore mondiale. "Oggi il popolo afghano ha urgente bisogno di assistenza umanitaria (...) per assorbire lo shock della perdita di reddito e salvare vite umane", ha dichiarato Ghada Waly, direttore esecutivo dell'UNODC. "Per tutte le altre colture (come) il cotone, il grano, (gli agricoltori) hanno bisogno di molta più acqua", ha aggiunto nel presentare il rapporto, mentre il paese dell'Asia centrale "vive il suo terzo anno di siccità".

Inoltre, molti agricoltori sono stati colti alla sprovvista, secondo l'UNODC, dall'improvviso 'divieto del papavero'. Non hanno avuto il tempo di ripiegare su colture abbastanza redditizie (pistacchi, mandorle, melograni) che richiedono sia investimenti che diversi anni prima di produrre. La produzione di papavero è crollata in tutto l'Afghanistan ed è stata persino eliminata in 24 delle 44 province, secondo le immagini satellitari analizzate dall'agenzia delle Nazioni Unite.

Tuttavia, la provincia meridionale di Kandahar, tradizionale roccaforte dei talebani, "è il più grande produttore di papaveri" (33%) quest'anno, ha detto l'UNODC.

Tossicodipendenza pesante

Il divieto di coltivazione del papavero ha portato a un aumento della produzione di grano, che ha un ciclo di raccolta simile. Ma la produzione di questo cereale rimane insufficiente per alleviare efficacemente l'insicurezza alimentare in Afghanistan. Inoltre, è probabile che il calo della produzione di oppio stimoli la produzione e il consumo di droghe sintetiche, come la metanfetamina, che sta attualmente esplodendo in questo paese dove il tasso di tossicodipendenza è molto alto, avverte l'UNODC.

Il Dipartimento Narcotici del Ministero dell'Interno afghano ha dichiarato di "essere d'accordo in una certa misura" con il rapporto dell'UNODC per quanto riguarda le stime delle aree di coltivazione del papavero. Ma si è rammaricato del fatto che l'agenzia non si sia basata su indagini sul campo per alcune altre parti del suo rapporto (in particolare per quanto riguarda la produzione di oppio o i dati socio-economici).

La coltivazione del fiore è stata vietata nel 2000 dai talebani, pochi mesi prima che il regime fondamentalista venisse rovesciato dalla coalizione internazionale in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001. Durante i loro due decenni di guerriglia contro le forze straniere, i talebani hanno tassato pesantemente i coltivatori di papavero nelle aree sotto il loro controllo, rendendo la coltura un'importante fonte di reddito per loro.