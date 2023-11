AGI - Ventuno neonazisti italiani sono stati arrestati ieri sera all'aeroporto internazionale di Atene 'Eleftherios Venizelos'. Avrebbero dovuto partecipare a un raduno di militanti di estrema destra previsto per oggi a Neo Heraklion.

Un evento paneuropeo organizzato per commemorare Manolis Kapellonis e Yorgos Fundulis, due giovani esponenti di "Alba Dorata" (il movimento ultranazionalista sciolto tre anni fa), assassinati a colpi di arma da fuoco fuori dagli uffici di una sezione proprio di Neo Heraklion nel 2013. E' quanto riporta il sito del quotidiano greco Kathimerini.

Secondo fonti della Polizia ellenica, le autorità avevano raccolto informazioni sul viaggio in aereo di 21 italiani di estrema destra che avevano risposto agli appelli degli organizzatori del raduno, inviati in tutta Europa. I ventuno sono stati trattenuti presso la Direzione degli stranieri: nei loro confronti sarà avviata la procedura di espulsione amministrativa per motivi di sicurezza nazionale.

Di fronte al rischio di possibili scontri oggi, Kathimerini fa sapere anche che la direzione generale di polizia dell'Attica ha emesso un divieto sia per il raduno di commemorazione di oggi che per le altre contro-manifestazioni annunciate da rappresentanti di organizzazioni antifasciste greche.