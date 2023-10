Casa Bianca conferma incontro Biden-Xi a novembre

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha confermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese, Xi Jinping, si incontreranno a novembre a San Francisco, un incontro che, spera, sarà "costruttivo".

Anche se Jean-Pierre non ha specificato i dettagli, l'incontro potrebbe svolgersi a margine del Forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) che si terrà a metà novembre nella città californiana.

Biden, ha affermato senza voler rivelare ulteriori dettagli dello storico incontro, "non vede l'ora di incontrare il presidente Xi" e sarà "un incontro costruttivo". La conferma arriva dopo che la scorsa settimana il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, si sono incontrati a Washington per preparare l'incontro.

Il dialogo tra i due leader, ha affermato Jean-Pierre, sarà "difficile ma importante" e si svolgerà in un quadro in cui la politica con la Cina "non è cambiata": si tratta di una "competizione intensa", che significa "intensa diplomazia".

Il 27, Biden ha ricevuto il ministro Wang Yi alla Casa Bianca, un incontro che ha segnato l'incontro di più alto rango che il presidente ha avuto con un funzionario cinese nell'ultimo anno.

L'incontro, che non era nell'agenda di Biden, ha emulato quello che anche Blinken ha avuto con il presidente cinese durante il suo viaggio a Pechino lo scorso giugno.

Washington cerca da mesi di appianare le cose con Pechino, una necessità che ora diventa ancora più urgente dato lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

Nello specifico, gli Stati Uniti vogliono che la Cina utilizzi la sua influenza sull'Iran per dissuadere il paese persiano dall'entrare in guerra ed evitare un conflitto regionale.

Biden e Xi si sono incontrati l'ultima volta nel novembre dello scorso anno durante il G20 a Bali. In quell'occasione concordarono di mantenere contatti regolari dopo anni di deterioramento delle relazioni bilaterali a causa della guerra commerciale tra i due Paesi, della situazione a Taiwan o militari nel Mar Cinese Meridionale.

Ma questi sforzi sono naufragati lo scorso febbraio, quando Washington ha accusato Pechino di aver inviato un pallone spia cinese nello spazio aereo statunitense.

L'ultimo viaggio di Xi negli Stati Uniti è avvenuto nell'aprile 2017, quando incontrò l'allora presidente Donald Trump (2017-2021) in Florida.