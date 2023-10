Intrappolato nel camino, urla ma nessuno lo trova

AGI - A lungo lo hanno sentito chiedere aiuto, ma senza riuscire a capire chi fosse a urlare né da dove e solo dopo mesi il cadavere in decomposizione è stato trovato intrappolato in un camino.

Zachariah Andrews, 29 anni, era ricercato da un mese e mezzo, due settimane dopo la sua scomparsa, e il corpo è stato recuperato il 19 ottobre da un addetto alla manutenzione che cercava di capire da dove venisse il cattivo odore che appestava un appartamento di Norfolk, in Nebraska. L'operaio ha visto quelle che sembravano scarpe penzolare da un camino e ha chiamato la polizia.

Andrews era stato visto vivo l'ultima volta il 15 settembre e l'indomani la polizia di Norfolk aveva ricevuto una chiamata da un condomino che affermava di aver sentito urla misteriose. "Ha riferito di aver sentito un uomo gridare aiuto e che sembrava che le urla provenissero dal primo piano", ha riferito la polizia. Ma quando gli agenti sono arrivati, le urla erano cessate.

The Norfolk Police Division has identified the body of a person found inside a chimney at a Norfolk apartment building on Oct. 19 as Zachariah Andrews, 29, of Norfolk.https://t.co/kuwSqTwdR8