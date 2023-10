AGI - Una terza incursione via terra di truppe israeliane è in corso a Gaza. Lo afferma il Times of Israel citando fonti palestinesi secondo cui, dopo che le forze armate dello stato ebraico hanno annunciato l'allargamento delle operazioni, fanteria e mezzi corazzati - inclusi carri armati - sono penetrati nell'enclave e si stanno scontrando con miliziani armati.

Anche il Portavoce delle forze armate israeliane, Daniel Hagari conferma l'avanzamento nel territorio di Gaza. "Nelle ultime ore abbiamo aumentato gli attacchi a Gaza. L'aviazione attacca ampiamente obiettivi sotterranei e infrastrutture terroristiche, in modo molto significativo" ha detto Hagari, "In prosecuzione dell'attività offensiva svolta nei giorni scorsi, stasera le forze di terra ampliano l'attività sul campo".

Hamas: "Stiamo bombardando il sud di Israele"

L'ala militare di Hamas, le Brigate Al Qassam, ha reso noto che le città di Sderot e Ashdod, nel sud di Israele, e Ashkelon sono state prese di mira con "intense salve di missili". I corrispondenti della BBC ad Ashkelon e Sderot hanno confermato che hanno suonato le sirene antiaeree. In mattinata razzi palestinesi hanno colpito Ashkelon stamattina, senza essere intercettati dal sistema di difesa missilistico israeliano Iron Dome.

Hamas è "pronto" per un'invasione israeliana di Gaza. "Se Netanyahu decidesse di entrare a Gaza stasera, la resistenza sarebbe pronta", ha detto Ezzat al-Rishaq, membro dell'ufficio politico di Hamas, su Telegram, "I resti dei suoi soldati saranno inghiottiti dalla terra di Gaza".

L'Assemblea dell'ONU vota una risoluzione per una "tregua immediata"

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, convocata da ieri in sessione speciale, ha votato oggi a stragrande maggioranza una risoluzione che chiede l'"immediata tregua umanitaria" tra Israele e i militanti palestinesi di Hamas e l'accesso agli aiuti umanitari alla popolazione assediata nella Striscia di Gaza. La risoluzione, presentata dagli Stati arabi, non è vincolante, a differenza di quelle del Consiglio di sicurezza, ma ha peso politico. Il testo è stato approvato, tra gli applausi, con 120 voti a favore, 45 astenuti e 14 contrari, tra cui Israele e Stati Uniti. L'Assemblea generale ha votato dopo che al Consiglio di sicurezza non sono passate quattro risoluzioni, tra cui una degli Stati Uniti e due presentate dalla Russia.

L'appello di Hamas alla comunità internazionale

Hamas chiede alla comunità internazionale mondo di "agire immediatamente" per fermare i bombardamenti israeliani su Gaza, che questa sera si sono notevolmente intensificati. "Chiediamo ai paesi arabi e musulmani e alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità e di agire immediatamente per fermare i crimini e i massacri contro il nostro popolo", ha affermato in una nota il movimento islamista palestinese.

Secondo Hamas, "l'interruzione delle comunicazioni e di internet nella Striscia di Gaza e l'intensificazione dei bombardamenti aerei, marittimi e terrestri sui quartieri residenziali fanno presagire nuovi omicidi che l'occupante intende commettere lontano dallo sguardo dei media e del mondo". Hamas ha attribuito la piena responsabilità a Israele, al suo alleato americano "così come a tutti i Paesi che lo sostengono".

ActionAid afferma di aver perso anche i contatti con i colleghi a Gaza. L'organizzazione benefica si dice "gravemente preoccupata per la loro sicurezza e per quella di tutto il popolo di Gaza".

"Il blackout isola la popolazione, rendendo quasi impossibile per loro cercare aiuto, condividere le proprie storie o mantenere i contatti con i propri cari. Questo isolamento aggrava la sofferenza di coloro che già stanno affrontando una terribile crisi umanitaria in un contesto di aumento dei bombardamenti aerei sui civili", si legge in una nota ripresa dalla Bbc.

Per tutto il giorno i tentativi di contattare giornalisti e funzionari sanitari a Gaza, tramite telefono e social media sono stati inutili. Prima sono arrivate solo brevi risposte tramite WhatsApp, e poi nemmeno un doppio segno di spunta per confermare la ricezione.

Tajani: "Persi i contatti con gli italiani a Gaza"

Il consolato italiano a Gerusalemme ha perso i contatti con gli italiani nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, intervistato dal Tg3. "Siamo in contatto con il consolato a Gerusalemme che a sua volta ha tenuto i contatti con il nostri connazionali fino a che sono diventati irraggiungibili. La nostra ambasciata al Cairo è pronta ad andare al valico di Rafah qualora si decidesse di fare uscire gli stranieri dalla Striscia di Gaza e da lì portarli nella capitale egiziana e poi in Italia".

La Casa Bianca chiede una tregua umanitaria

La Casa Bianca non commenta l'attacco di terra lanciato da Israele a Gaza. È la posizione espressa da uno dei portavoce, John Kirby, nel corso del briefing con i media. Kirby ha anche dichiarato che gli "Stati Uniti non sono interessati a un conflitto con l'Iran", riferimento all'attacco Usa portato ieri notte in siti in Siria legati alla Guardia rivoluzionaria islamica dell'Iran.

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele "quali sono i suoi obiettivi, qual è la sua strategia e come tutto questo può finire". Lo ha detto uno dei portavoce della Casa Bianca, John Kirby, nel corso del briefing con i media.

Gli Stati Uniti ritengono che "potrebbe essere necessaria una tregua umanitaria" per permettere l'arrivo di acqua, cibo e carburante alla popolazione palestinese. Lo ha detto John Kirby, uno dei portavoce della Casa Bianca rispondendo alle domande dei giornalisti nel briefing con i media. Kirby ha inoltre detto che altri dieci camion con aiuti umanitari, tra cui carburante, sono arrivati a Gaza, nonostante l'attacco in corso da parte di Israele.

Hamas ha annunciato di aver lanciato una pioggia di missili su Israele. Sirene sono entrate in azione in diverse citta' nel sud e nel centro dello Stato ebraico, tra cui Ramat Gan, Or Yehuda, Rishon LeZion, Holon, Ashdod e Ashkelon.